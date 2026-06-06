Scaloni busca reemplazante

La lesión de Balerdi abre una vacante en la Selección: Senesi aparece como principal opción

La lesión muscular que dejaría a Leonardo Balerdi fuera del Mundial 2026 obliga al cuerpo técnico de la Selección Argentina a tomar una decisión clave en las próximas horas. Lionel Scaloni deberá elegir a su reemplazante entre los futbolistas incluidos en la prelista de 55 jugadores, con Marcos Senesi como el principal candidato, aunque también aparecen otras alternativas para reforzar la defensa albiceleste.