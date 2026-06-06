La posible baja de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha obligó a la Selección Argentina a replantear parte de su planificación para el Mundial 2026. Mientras el cuerpo médico sigue evaluando la evolución del defensor, en el entorno de Lionel Scaloni ya comenzó el análisis sobre quién podría ocupar su lugar en la lista definitiva.
La lesión de Balerdi abre una vacante en la Selección: Senesi aparece como principal opción
La lesión muscular que dejaría a Leonardo Balerdi fuera del Mundial 2026 obliga al cuerpo técnico de la Selección Argentina a tomar una decisión clave en las próximas horas. Lionel Scaloni deberá elegir a su reemplazante entre los futbolistas incluidos en la prelista de 55 jugadores, con Marcos Senesi como el principal candidato, aunque también aparecen otras alternativas para reforzar la defensa albiceleste.
La reglamentación permite convocar a un reemplazante en caso de lesión, siempre que forme parte de la prelista ampliada presentada previamente ante la FIFA. Dentro de ese grupo aparecen varios nombres con diferentes perfiles, experiencia y presente futbolístico, aunque uno de ellos parece haber tomado ventaja en la consideración del cuerpo técnico.
Senesi, el principal candidato para ocupar la vacante
El nombre que más consenso genera es el de Marcos Senesi. El defensor surgido en San Lorenzo viene de completar una destacada temporada en la Premier League con Bournemouth y es considerado uno de los zagueros argentinos de mejor rendimiento en Europa.
La elección inicial de Balerdi por encima de Senesi respondió a una cuestión táctica. Scaloni entendía que el actual jugador del Olympique de Marsella ofrecía características más cercanas a las de Cristian Romero para desempeñarse como primer marcador central.
Sin embargo, la eventual ausencia de Balerdi modifica el escenario. Senesi, zurdo, con buena salida desde el fondo y experiencia en el fútbol de alto nivel, aparece como la alternativa más sólida para incorporarse al plantel mundialista.
Además, su continuidad en la élite europea y el interés que despertó en clubes importantes del continente fortalecen su candidatura para ocupar el lugar vacante.
Experiencia, presente y proyección entre las alternativas
Detrás de Senesi aparecen otros cuatro defensores que integraron la prelista y que también podrían recibir el llamado del cuerpo técnico.
Germán Pezzella representa la experiencia. Campeón del mundo en Qatar 2022 y hombre de confianza dentro del grupo, conoce perfectamente la dinámica de la Selección y el funcionamiento del ciclo Scaloni. Sin embargo, su presente en River genera algunas dudas debido a la falta de continuidad y a un rendimiento irregular durante los últimos meses.
Otro nombre con antecedentes en el seleccionado es Lucas Martínez Quarta. El capitán riverplatense ya fue parte de procesos anteriores y formó parte de los planteles que conquistaron la Copa América. Su capacidad para adaptarse a distintos esquemas defensivos es uno de los aspectos que juega a su favor.
Entre las opciones menos experimentadas aparecen Zaid Romero y Lautaro Di Lollo. Romero tuvo una destacada experiencia en el fútbol español durante su préstamo en Getafe y aporta una característica valorada por Scaloni: su perfil zurdo y la posibilidad de desempeñarse ocasionalmente como lateral izquierdo.
Di Lollo, por su parte, representa una apuesta más vinculada al futuro. El defensor de Boca mostró condiciones importantes durante la temporada, especialmente en el juego aéreo, aunque algunas irregularidades en su rendimiento podrían relegarlo en la consideración final.
La opción de reforzar los laterales y rearmar la defensa
Más allá de la posibilidad de convocar a otro marcador central, Scaloni también analiza alternativas tácticas que le permitirían reorganizar la estructura defensiva.
En ese escenario surge el nombre de Marcos Acuña. El lateral izquierdo campeón del mundo fue una de las ausencias más comentadas de la lista definitiva y su experiencia internacional lo convierte en una opción atractiva para una competencia tan exigente como un Mundial.
La incorporación del "Huevo" permitiría que Facundo Medina pueda ser utilizado con mayor frecuencia como zaguero central, ampliando las variantes disponibles para el entrenador.
Otra alternativa en ese sector es Gabriel Rojas, quien atraviesa un buen presente futbolístico y podría aportar profundidad y equilibrio por la banda izquierda.
La decisión final dependerá no solo de la evolución de Balerdi, sino también de la lectura estratégica que haga Scaloni sobre las necesidades del plantel. Con una Copa del Mundo a punto de comenzar, cada movimiento adquiere una importancia especial y la elección del reemplazante será una de las primeras decisiones trascendentales que deberá afrontar el cuerpo técnico argentino en esta nueva ilusión mundialista.