A días del debut

Colombia ajusta detalles en Estados Unidos antes de su último ensayo rumbo al Mundial

La Selección Colombia ya se encuentra instalada en Estados Unidos y comenzó la última etapa de preparación para el Mundial 2026. Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, el conjunto cafetero realizó sus primeros entrenamientos en San Diego y se enfoca en el amistoso frente a Jordania, un compromiso que servirá como examen final antes del debut ante Uzbekistán en la máxima cita del fútbol internacional.