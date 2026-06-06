La delegación colombiana dejó atrás las cuestiones logísticas y organizativas que marcaron las últimas horas previas al viaje y ahora concentra toda su atención en el aspecto deportivo. El foco inmediato está puesto en el amistoso que disputará este domingo frente a Jordania, el último compromiso preparatorio antes del estreno oficial en el certamen.
Colombia ajusta detalles en Estados Unidos antes de su último ensayo rumbo al Mundial
La Selección Colombia ya se encuentra instalada en Estados Unidos y comenzó la última etapa de preparación para el Mundial 2026. Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, el conjunto cafetero realizó sus primeros entrenamientos en San Diego y se enfoca en el amistoso frente a Jordania, un compromiso que servirá como examen final antes del debut ante Uzbekistán en la máxima cita del fútbol internacional.
Con ilusión renovada y grandes expectativas, Colombia afrontará su séptima participación en una Copa del Mundo, con la intención de convertirse en uno de los protagonistas del torneo.
San Diego, la base de operaciones para la recta final de la preparación
Instalada en territorio estadounidense, la selección cafetera realizó su primera práctica bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. El cuerpo técnico busca aprovechar cada jornada para ajustar aspectos tácticos, recuperar físicamente a los futbolistas y fortalecer el funcionamiento colectivo antes del debut.
El ambiente dentro del plantel es de optimismo y confianza. La clasificación al Mundial y el rendimiento mostrado durante el ciclo de Lorenzo alimentaron la expectativa de una selección que combina experiencia, talento y una base consolidada de jugadores que compiten en las principales ligas del mundo.
Los entrenamientos de los próximos días serán determinantes para definir la puesta a punto del equipo y establecer la estrategia con la que Colombia afrontará el inicio de la competencia.
Jordania, un rival pensado para afinar detalles antes del debut
El amistoso ante Jordania aparece como una prueba clave para evaluar el funcionamiento del equipo en un contexto similar al que encontrará en su presentación mundialista.
El cuerpo técnico considera que el conjunto asiático posee características de juego comparables a las de Uzbekistán, rival al que Colombia enfrentará el próximo 17 de junio en su debut en la Copa del Mundo.
Por ese motivo, el encuentro servirá no solo para sumar ritmo de competencia, sino también para ensayar variantes tácticas, corregir detalles y observar el rendimiento de algunos futbolistas que buscan ganarse un lugar entre los titulares.
El objetivo principal será llegar al estreno con un equipo consolidado y con respuestas ante diferentes escenarios de juego.
Lorenzo comienza a delinear el equipo para el Mundial
La práctica del sábado será especialmente importante para empezar a despejar incógnitas sobre la formación que utilizará Néstor Lorenzo en el amistoso y, posteriormente, en el debut mundialista.
Aunque se espera que algunos jugadores con menor rodaje tengan minutos frente a Jordania, el entrenador ya trabaja sobre una base que podría convertirse en el equipo principal para afrontar el torneo.
Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de integrar la alineación se destacan Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma y Richard Ríos en la zona media; mientras que la generación de juego recaería en figuras de jerarquía como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, acompañados en ataque por Luis Suárez.
La presencia de referentes con experiencia internacional y de futbolistas que atraviesan un gran presente deportivo alimenta la ilusión de una selección que buscará volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol mundial.
Con el amistoso ante Jordania como última estación antes del gran desafío, Colombia entra en la cuenta regresiva hacia un Mundial que despierta entusiasmo y esperanza entre millones de aficionados cafeteros.