La Selección Argentina dio un nuevo paso en su preparación para el Mundial 2026 al imponerse por 2 a 0 frente a Honduras en un amistoso disputado en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
Argentina venció a Honduras y sumó confianza en su primer amistoso antes del Mundial 2026
Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, la Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Honduras en Texas. Lionel Scaloni aprovechó el encuentro para probar variantes y evaluar futbolistas de cara al debut mundialista, mientras Lionel Messi permaneció en el banco de suplentes.
En uno de los últimos ensayos antes del inicio de la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró momentos de buen funcionamiento, controló gran parte del encuentro y encontró los goles a través de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Lionel Messi integró el banco de suplentes, pero no sumó minutos.
Scaloni aprovechó la prueba para observar variantes
El amistoso representó una oportunidad importante para que el cuerpo técnico continuara ajustando detalles de cara al estreno en el Mundial. Con varias ausencias por cuestiones físicas y la necesidad de administrar cargas, Scaloni apostó por una formación con algunos habituales titulares y otros futbolistas que buscan ganar terreno dentro de la consideración del entrenador.
Desde el comienzo, Argentina asumió el protagonismo. Con una presión alta y una circulación constante de la pelota, intentó instalarse en campo rival y generar espacios frente a una Honduras que eligió esperar y apostar a la recuperación para salir de contragolpe.
La posesión estuvo mayoritariamente del lado argentino, aunque durante varios pasajes del primer tiempo faltó profundidad para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.
A medida que avanzaron los minutos, la Albiceleste encontró mayor fluidez. Lautaro Martínez comenzó a participar con más frecuencia en el área rival y Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios lograron conectar mejor en la construcción ofensiva.
El premio llegó cerca del cierre de la primera etapa, cuando Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución y convirtió con precisión para establecer el 1 a 0.
La ventaja reflejaba lo ocurrido en el campo de juego. Aunque Honduras mostró orden defensivo y compromiso táctico, le costó generar peligro sobre el arco defendido por Juan Musso, que tuvo una noche relativamente tranquila.
Lautaro lideró al equipo y Giuliano Simeone volvió a destacarse
En el segundo tiempo, Scaloni comenzó a mover el banco para repartir minutos y observar rendimientos. Ingresaron varios futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel mundialista, mientras el equipo mantuvo la intención de manejar el desarrollo del encuentro a través de la posesión y la presión sobre la salida rival.
El segundo gol llegó rápidamente y tuvo como protagonista nuevamente a Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán, una de las figuras de la noche, participó en una jugada colectiva que terminó con una asistencia de gran calidad para Giuliano Simeone. El atacante definió con precisión y amplió la diferencia para establecer el 2 a 0 definitivo.
El tanto confirmó el buen momento de Simeone, uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse dentro de la estructura del seleccionado nacional. Para Scaloni, el amistoso también sirvió para observar el rendimiento de varios jugadores con menor recorrido internacional y brindarles experiencia en un contexto cercano a la exigencia de una Copa del Mundo.
La nota llamativa de la noche fue la ausencia de Messi dentro del campo de juego. El capitán estuvo entre los suplentes, acompañó al grupo durante toda la jornada y siguió las acciones desde el banco, pero el entrenador decidió preservarlo y evitar riesgos físicos a pocos días del comienzo del torneo.
La decisión formó parte de una planificación destinada a llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al debut mundialista.
Además del resultado, el encuentro dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico. Argentina mostró solidez defensiva, controló el ritmo del partido y mantuvo una identidad de juego reconocible aun con cambios en la formación habitual.
El equipo volverá a presentarse el próximo martes frente a Islandia, en lo que será el último ensayo antes de iniciar oficialmente su participación en el Mundial 2026.
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