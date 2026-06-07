Sin Messi

Argentina venció a Honduras y sumó confianza en su primer amistoso antes del Mundial 2026

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, la Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Honduras en Texas. Lionel Scaloni aprovechó el encuentro para probar variantes y evaluar futbolistas de cara al debut mundialista, mientras Lionel Messi permaneció en el banco de suplentes.