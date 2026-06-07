La pasión que despierta la Selección Argentina suele dar lugar a historias particulares, pero pocas alcanzan la magnitud de la protagonizada por tres entrerrianos que decidieron unir dos objetivos: recorrer el continente en bicicleta y acompañar al equipo nacional en el Mundial 2026.
Tres argentinos recorrieron 17.000 kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial y fueron recibidos por Scaloni
Partieron desde Gualeguaychú en agosto de 2025, atravesaron 17 países y pedalearon durante casi diez meses hasta llegar a Estados Unidos. Al arribar a Kansas, donde se concentra la Selección Argentina, fueron recibidos por Lionel Scaloni, integrantes del cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Después de casi diez meses de viaje, Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez llegaron a Kansas, ciudad donde la Albiceleste instaló su base de operaciones durante la Copa del Mundo, y fueron recibidos por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
Una travesía que comenzó sin conocer el destino final
La aventura comenzó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú, Entre Ríos. En aquel momento todavía faltaban varios meses para el sorteo del Mundial y ni siquiera estaba definido en qué ciudades jugaría la Selección Argentina. Aun así, los tres amigos tomaron la decisión de emprender el viaje con la convicción de que llegarían a algún punto de Norteamérica para acompañar al equipo dirigido por Scaloni.
Durante casi 300 días recorrieron más de 17.000 kilómetros y atravesaron 17 países. El trayecto incluyó largas jornadas de pedaleo, cruces de fronteras, cambios climáticos y desafíos logísticos propios de una travesía de semejante dimensión.
A lo largo del recorrido compartieron la experiencia en redes sociales a través del proyecto "En Biciando al Mundo", donde relataron cada etapa del viaje y sumaron seguidores que siguieron de cerca su recorrido.
El viaje también implicó resignar momentos importantes de la vida cotidiana. Los tres ciclistas pasaron cumpleaños, celebraciones familiares y las fiestas de fin de año lejos de sus hogares. Sin embargo, sostuvieron el objetivo inicial de llegar a tiempo para presenciar la participación argentina en la Copa del Mundo.
Finalmente, el 3 de junio alcanzaron Kansas, ciudad elegida por la delegación nacional para establecer su concentración durante el torneo. Su llegada no pasó inadvertida. La propia ciudad estadounidense destacó públicamente la travesía realizada por los argentinos, que se convirtió en una de las historias más comentadas en la previa del certamen.
El encuentro con la Scaloneta y un sueño cumplido
La recompensa llegó apenas arribaron a destino. Los tres entrerrianos fueron invitados a ingresar al hotel donde se hospeda la Selección Argentina y compartieron un encuentro con Lionel Scaloni, integrantes de su cuerpo técnico y Claudio Tapia. Allí pudieron conversar durante más de una hora, intercambiar experiencias del viaje y conocer de cerca a quienes lideran el proyecto deportivo que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las últimas Copas América.
Según relataron posteriormente, el encuentro transcurrió en un clima distendido, acompañado por mates y charlas sobre la experiencia vivida durante el recorrido.
Los jugadores permanecían concentrados en sus habitaciones, pero el contacto con el entrenador, sus colaboradores y las autoridades de la AFA representó para ellos una recompensa inesperada después de tantos meses en la ruta.
Tapia destacó públicamente la historia de los tres viajeros a través de sus redes sociales. El dirigente resaltó los más de 17.000 kilómetros recorridos y definió la travesía como una muestra de la conexión que existe entre la Selección y sus seguidores. También subrayó que la pasión por la camiseta argentina trasciende fronteras y reconoció el esfuerzo realizado para cumplir el objetivo de llegar al Mundial.
Por su parte, los ciclistas admitieron que todavía les cuesta dimensionar la magnitud de lo conseguido. Después de meses de viaje, fronteras cruzadas y miles de kilómetros recorridos, el encuentro con el cuerpo técnico representó el cierre de una etapa que comenzó como una idea entre amigos y terminó convirtiéndose en una experiencia única.
Ahora, con el objetivo principal cumplido, los tres entrerrianos se preparan para disfrutar del Mundial desde las tribunas y acompañar a la Selección Argentina en la defensa del título obtenido en Qatar.
Su historia se suma a las tantas muestras de acompañamiento que despierta el equipo nacional, aunque con un detalle difícil de igualar: llegar a la Copa del Mundo después de recorrer medio continente sobre dos ruedas.