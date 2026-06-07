Historias de pasión

Tres argentinos recorrieron 17.000 kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial y fueron recibidos por Scaloni

Partieron desde Gualeguaychú en agosto de 2025, atravesaron 17 países y pedalearon durante casi diez meses hasta llegar a Estados Unidos. Al arribar a Kansas, donde se concentra la Selección Argentina, fueron recibidos por Lionel Scaloni, integrantes del cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.