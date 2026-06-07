Colón recibe a Bolivar: la información, minuto a minuto

Máximo Ingravidi, el 9 de la reserva, es la sorpresa en la lista de convocados para recibir a Bolívar

El centrodelantero que llegó a principios de este año procedente de Defensa y Justicia aparece en la nómina de futbolistas que concentraron este sábado para el partido del domingo ante el escolta de la Zona A. El jugador que se formó en ADIUR había trabajado durante la semana con el primer equipo y será opción para Bonansea.