Con el objetivo claro de dejar los tres puntos en casa, Colón recibe este domingo lluvioso a Bolivar. El conjunto de la provincia de Buenos Aires marcha tercero, apenas un punto por encima del sabalero.
Colón recibe a Bolivar: la información, minuto a minuto
Desde las 17 el conjunto rojinegro se medirá contra uno de los animadores del torneo, que lo supera apenas por un punto.
La información minuto a minuto
Máximo Ingravidi, el 9 de la reserva, es la sorpresa en la lista de convocados para recibir a Bolívar
El centrodelantero que llegó a principios de este año procedente de Defensa y Justicia aparece en la nómina de futbolistas que concentraron este sábado para el partido del domingo ante el escolta de la Zona A. El jugador que se formó en ADIUR había trabajado durante la semana con el primer equipo y será opción para Bonansea.Continuar leyendo →
La tabla
La zona A lo tiene a Morón puntero con 28 puntos, luego aparece Los Andes con 26 unidades, misma cantidad para Bolivar. Un escalón más abajo están Colón y Ferro (mejor el sabalero por diferencia de gol).
En la sexta posición, quedó Dep. Madryn con 23 unidades, Godoy Cruz 22 y Defensores de Belgrano se mantiene octavo con 20 pts y mejor diferencia de gol.
Los convocados de Bolivar
Diego Funes, ha confirmado la nómina de futbolistas convocados para afrontar los próximos compromisos. Con una combinación de experiencia, juventud y nombres con mucha personalidad, la lista de citados queda conformada de la siguiente manera:
En el sector defensivo y de contención, el equipo contará con la solidez de futbolistas como Thomas Álvarez, Khalil Caraballo, Axel Julián Carrión y el aporte en la marca de Agustín Diaz. A ellos se suman las variantes de Tobías Fernández, Maximiliano Gutiérrez, Jonathan Maciel y la presencia de Elías "Manteca" Martínez en la zaga. Completando esta línea de trabajo, se encuentran Facundo Mucignat, Ezequiel Navarro y Agustín Paredes.
Para la generación de juego, el desequilibrio y la definición, el estratega Diego Funes dispondrá de la creatividad de Alex "Pope" Diaz y del experimentado Arnaldo "Pitu" González. La frescura y la potencia en el ataque estarán respaldadas por Federico Peralta, Brian Quintana, Thiago Rodríguez y la peligrosidad de Agustín Rufinetti. Finalmente, cierran la nómina aportando equilibrio y despliegue Guillermo Sánchez, Marcos Sotelo y Nahuel Yeri
El árbitro
Fabricio Llobet será quien imparta justicia en el estadio Brigadier López. El partido arranca a las 17.