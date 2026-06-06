Un tema que se hizo recurrente en el transcurso de las últimas semanas en el mundo Colón es la falta de opciones de recambio para el delantero Alan Bonansea, un futbolista de mucho desgaste en cada partido por su predisposición a pelear todas las pelotas en el roce físico con los defensores adversarios.
Máximo Ingravidi, el 9 de la reserva, es la sorpresa en la lista de convocados para recibir a Bolívar
El centrodelantero que llegó a principios de este año procedente de Defensa y Justicia aparece en la nómina de futbolistas que concentraron este sábado para el partido del domingo ante el escolta de la Zona A. El jugador que se formó en ADIUR había trabajado durante la semana con el primer equipo y será opción para Bonansea.
En lo que va del certamen, ni Facundo Castro ni Lucas Cano le dieron resultados al entrenador, Ezequiel Medrán, en aquellos partidos en los que decidió mandarlos a la cancha en reemplazo o para complementar la tarea del 9 ex Patronato.
Eso, sumado a la falta de gol que hoy padece Bonansea en un tramo de la campaña donde Colón se ha quedado con escasos recursos en ataque a excepción de lo que produce por capacidad individual Nacho Lago hace que en el campamento sabalero se busquen soluciones a la espera de la inminente apertura del libro de pases.
En esa búsqueda, el propio Medrán había dado indicios en el desarrollo de la semana, cuando en varios de los entrenamientos que se realizaron en el Predio 4 de Junio y en el Estadio Brigadier López decidió "subir" a entrenar con Primera a Máximo Ingravidi. Para algún desprevenido, se trata de uno de los delanteros que más minutos sumaron en lo que va del año con el divisional de reserva.
La ratificación de esta iniciativa del cuerpo técnico sabalero llegó este mismo sábado por la tarde, cuando el grupo de futbolistas convocados para el cotejo de mañana ante Ciudad Bolívar se concentró en el Hotel de Campo y, según la información a la que accedió El Litoral, Ingravidi dijo presente.
De esta manera, el 9 rosarino categoría 2006 tendrá la gran chance de ocupar un lugar en el banco de suplentes por primera vez en su carrera, con la oportunidad latente de hacer su debut como profesional.
Sin la confirmación oficial por parte de Colón de la lista de jugadores citados por Medrán para el encuentro ante el equipo bonaerense, se especula con la ausencia una vez más de Facundo Castro, quien ya no fue tenido en cuenta para el partido con Almirante Brown y cuyo ciclo con la camiseta sabalera parece estar terminado.
De Varela a Santa Fe
Máximo Ingravidi nació el 6 de julio de 2006 en la ciudad de Rosario pero se crio en Granadero Baigorria. Sus primeros pasos en el fútbol formativo los dio con la camiseta de ADIUR hasta que en agosto de 2022 y luego de una prueba fue incorporado a las inferiores de Defensa y Justicia.
Su impacto en el halcón fue inmediato y antes de cumplir los 17 años ya había tenido su debut en la reserva del equipo de Florencio Varela. Tras quedar en libertad de acción a fines del año pasado, el "Colo" Ingravidi fichó por Colón, sumando partidos y goles con el equipo de reserva en lo que va del Apertura y a las órdenes de Alejandro Russo.
De buen porte físico pero con dotes técnicos que llaman la atención, el rosarino manifestó sentirse cómodo jugando como referencia ofensiva, aguantando de espaldas y atacando el área. Ratificando ese pensamiento, el propio Ingravidi eligió como referentes en el puesto nada menos que a Guido Carrillo y Adrián “Maravilla” Martínez.
Este domingo, 6 meses después de llegar a Santa Fe, al "Colo" parece haberle llegado la hora del debut.
Los Andes empató y quedó como escolta
En uno de los partidos que se jugó este sábado en el marco de la 17° fecha de la Primera Nacional, Los Andes igualó sin goles con Estudiantes de Caseros en el encuentro disputado en el estadio de Lomas de Zamora.
Con este resultado, el milrayitas quedó segundo en la zona A que comparte con Colón a 2 puntos del líder Morón, superando al sabalero por un punto y adelantándose a Bolívar por tener mejor diferencia de gol.
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