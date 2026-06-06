Este domingo, desde las 17

Antes de la gira, Colón recibe al sorprendente Bolívar con la obligación de volver a ganar

En el único partido que jugará en el Brigadier durante el mes de junio el equipo de Medrán recibe al de Diego Funes, la gran revelación de esta primera parte de la temporada en la Primera Nacional. El DT sabalero repite los 11 que vienen de igualar con Brown en Casanova.