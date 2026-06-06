Con el claro objetivo de ponerle fin a una racha negativa que incluye 3 empates de manera consecutiva y apenas una victoria en sus últimas 8 presentaciones, Colón recibe este domingo por la tarde a Ciudad Bolívar en uno de los choques correspondientes a la 17° fecha de la Zona A de la Primera Nacional.
Antes de la gira, Colón recibe al sorprendente Bolívar con la obligación de volver a ganar
En el único partido que jugará en el Brigadier durante el mes de junio el equipo de Medrán recibe al de Diego Funes, la gran revelación de esta primera parte de la temporada en la Primera Nacional. El DT sabalero repite los 11 que vienen de igualar con Brown en Casanova.
A la espera de los resultados que se vayan generando durante el fin de semana, el sabalero arriba a este cotejo en el cuarto lugar del grupo, igualado en puntos con Los Andes y con Ferro y a 3 unidades del único líder, el Deportivo Morón.
En el que será el único compromiso que disputará Colón en su reducto durante el mes de junio, el rival de turno será de máxima exigencia. Bolívar es indudablemente la gran revelación que tiene el máximo torneo de ascenso del fútbol argentino en su edición 2026.
Llegado desde el Federal A tras derrotar por penales a Atlético Rafaela en la primera final del año pasado, el elenco que comanda Diego Funes es el único escolta que tiene el “gallito” con 26 unidades producto de 6 victorias, 8 empates y apenas una caída en sus primeras 15 presentaciones.
El dato de color en la previa del cotejo que será controlado por Fabrizio Llobet es que esa única derrota fue precisamente en condición de local y frente a Oeste, por lo que Bolívar llega a Santa Fe en condición de invicto. Enfrente tendrá a un Colón que ha construido una fortaleza en el Brigadier, sin conocer la derrota y consiguiendo un porcentaje de puntos superior al 80% en lo que va del año.
Con realidades que encuentran puntos en común pero algunas diferencias sustanciales en lo que viene siendo su desarrollo en la campaña, el sabalero y la formación de Funes se ven las caras en un cotejo que promete ser uno de los partidos de la fecha, atentos a los resultados que consigan los otros animadores que tiene este grupo A de la Primera Nacional.
Vale recordar que luego del encuentro que dará inicio a las 17, Colón deberá afrontar una exigente seguidilla de partidos fuera de Santa Fe que comienza el próximo sábado 13 en cancha de Defensores de Belgrano en el marco de la 18° fecha del campeonato.
Posteriormente, el sábado 20, el elenco rojinegro deberá trasladarse a Resistencia para medirse con el urgido Chaco For Ever en el partido válido por la cuarta fecha que fuera reprogramado por el paro de los dirigentes del fútbol de principios de marzo.
Tras el receso previsto para el último fin de semana de junio, Colón pondrá en marcha la segunda rueda del torneo visitando nada menos que al Deportivo Madryn en la Patagonia, en cotejo programado para el domingo 5 de julio. El reencuentro entre el equipo de Medrán y su gente recién se producirá el domingo 12 del próximo mes, cuando por la fecha 20 sea anfitrión del Central Norte de Mario Sciacua.
Es importante señalar que, atento a la situación económica compleja que atraviesa la institución del Barrio Centenario y por ser el único partido en casa del mes en curso, la dirigencia sabalera determinó que, de manera excepcional, para ingresar este domingo al Brigadier será exigible para los socios tener abonada la cuota de junio.
Medrán elige repetir
En cuanto a la formación que presentará Colón para este trascendental choque ante la formación bonaerense, es un hecho que el entrenador rojinegro volverá a poner desde el inicio a los mismos 11 que iniciaron el choque del sábado pasado en cancha de Almirante.
Si bien el pobre rendimiento del primer tiempo en Casanova, sumado a complicaciones de jugadores como Rasmussen o Marcioni en la semana y el buen ingreso de Conrado Ibarra y Matías Godoy habían sembrado algún interrogante sobre el equipo para jugar ante el escolta del grupo, los últimos ensayos despejaron las incógnitas y ratificaron la determinación del DT rafaelino de repetir el equipo.
Matías Budiño será el arquero, mientras que Peinipil, Pier Barrios, el recuperado Federico Rasmussen y Leandro Allende conformarán la línea defensiva. En el mediocampo se sostiene el doble volante central con el capitán Lértora y Antonio, dándole libertades en ataque al tridente compuesto por Marcioni, Sarmiento y Nacho Lago, con el objetivo de abastecer al centro delantero Alan Bonansea.
Sobre esta formación, se debe recordar que tanto Barrios como Rasmussen llegan “colgados” y con 4 amonestaciones, por lo que deberán cuidarse y no ver la amarilla de Llobet para no ser suspendidos y perderse el duelo ante el dragón.
En cuanto al banco de los relevos, Medrán sale a la cancha este domingo sabiendo que tiene opciones válidas en los ya mencionados Ibarra y Godoy, además de contar con elementos de refresco para la mitad de la cancha como Muñoz y Toledo.
La incógnita, de cara a la inminente apertura del mercado de pases, está en las alternativas de ataque, con un Facundo Castro cuya salida parece cosa juzgada y ni siquiera viajó a Casanova la semana pasada y un Lucas Cano que no terminó de aprovechar las múltiples oportunidades de las que dispuso hasta el momento.
Un dato a tener en cuenta en este sentido es que el juvenil Máximo Ingravidi, centrodelantero de la reserva, fue promovido durante la semana para sumar minutos de entrenamiento con el primer equipo.
El rival, por otro golpe
Luego de transitar durante varias temporadas y con buen suceso por el exigente Torneo Federal A, Ciudad Bolívar se dio el gran gusto a finales de 2025 de adueñarse del primero de los dos ascensos en juego rumbo a la Primera Nacional.
Tras realizar una gran fase regular, el equipo que dirige Diego Funes le ganó por penales a Atlético Rafaela en una inolvidable final que se resolvió por penales en el estadio único de San Nicolás y que le dio al elenco de la provincia de Buenos Aires la gran chance de jugar en el máximo torneo de ascenso de la República Argentina.
Sosteniendo una base que incluyó el respaldo al proyecto que encabezan el director deportivo Martín Palisi, el propio Funes y un grupo de jugadores a los que se les ratificó la confianza, Bolívar se movió con inteligencia en el mercado de pases de verano, apostando a la base que le dio la consagración y sumando futbolistas con experiencia en la categoría.
Si bien el objetivo primario era, y sigue siendo, sostener la plaza en la Primera Nacional, el devenir de la campaña le ha permitido a este modesto club de la zona agropecuaria bonaerense soñar con algo más.
Con un andar regular sostenido en la solidez defensiva que se traduce en apenas 8 goles recibidos en 15 partidos, la estrategia de Bolívar es tan evidente como, por el momento, efectiva. Funes plantea un equipo que sabe ocupar los espacios y cortar los circuitos de juego al rival.
El único partido donde no pudo cumplir con esta misión fue en aquella fatídica tarde en su reducto y frente a Ferro, donde sufrió 4 tantos en contra y perdió por única vez en el campeonato.
Sin salirse de libreto por un mal resultado, los de Funes supieron rehacerse rápidamente y seguir sumando para sostenerse bien arriba y llegar a este histórico partido en el Brigadier en condición de invictos como visitantes, como único escolta de Morón y con el sueño de llegar a la cima del grupo.
Si bien no dio demasiados indicios en la previa, Diego Funes también sostendría los 11 que iniciaron el último partido (1-1 en casa con San Miguel).
De esta manera, Bolívar saltaría al Brigadier con Agustín Rufinetti en el arco; Paredes, Navarro, Martínez y Peralta en la defensa; Quintana y el histórico Nahuel Yeri en la mitad de la cancha; Sánchez, el “Pitu” González y Alex Díaz para la creación y Khalil Caraballo como referente de área.
El mercado de pases, con fecha confirmada
En el cierre de la semana, se dio a conocer la fecha de la apertura del libro de pases en la Primera Nacional, a través del Boletín 6904 de la mesa directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo indica que se abrirá al término de la 18° fecha del Torneo y que se pueden producir hasta cuatro incorporaciones de cualquier carácter.
La fecha límite para las incorporaciones será el jueves 2 de julio a las 18 horas. A partir de ese momento, los clubes ya no podrán sumar más jugadores a sus planteles para la segunda etapa del año.
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