El 4 de junio de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de Colón. Aquella noche en San Juan, el Sabalero derrotó a Racing Club y conquistó el primer título de Primera División de su historia, desatando una celebración que aún hoy emociona a toda una ciudad.
A cinco años de la gloria: El Litoral regala el póster de Colón, eterno campeón
Los lectores podrán obtenerlo de manera gratuita este sábado 6 de junio con cualquiera de las dos ediciones impresas del diario. Un homenaje para recordar uno de los momentos más importantes de la historia de Colón.
A cinco años de aquella conquista histórica, El Litoral se suma a la conmemoración con un regalo especial para los fanáticos rojinegros: un póster coleccionable del equipo campeón, que podrá conseguirse de manera gratuita este sábado 6 de junio junto a cualquiera de las dos ediciones impresas del diario.
La pieza gráfica reúne a los protagonistas de aquella inolvidable campaña y revive el momento más glorioso de la historia deportiva de Colón, bajo una consigna que resume el sentimiento sabalero: “Sangre de campeones”.
La propuesta busca convertirse en un recuerdo para conservar, compartir y volver a celebrar una fecha que marcó un antes y un después para la institución y para miles de hinchas que siguen recordando con orgullo aquella noche del 4 de junio de 2021.
El póster estará disponible sin costo adicional con la compra del diario en todos los puntos de venta habituales.