#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Edición especial

A cinco años de la gloria: El Litoral regala el póster de Colón, eterno campeón

Los lectores podrán obtenerlo de manera gratuita este sábado 6 de junio con cualquiera de las dos ediciones impresas del diario. Un homenaje para recordar uno de los momentos más importantes de la historia de Colón.

El Litoral regala el póster de Colón, eterno campeón.El Litoral regala el póster de Colón, eterno campeón.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El 4 de junio de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de Colón. Aquella noche en San Juan, el Sabalero derrotó a Racing Club y conquistó el primer título de Primera División de su historia, desatando una celebración que aún hoy emociona a toda una ciudad.

Foto: Pablo Aguirre / archivoFoto: Pablo Aguirre / archivo

A cinco años de aquella conquista histórica, El Litoral se suma a la conmemoración con un regalo especial para los fanáticos rojinegros: un póster coleccionable del equipo campeón, que podrá conseguirse de manera gratuita este sábado 6 de junio junto a cualquiera de las dos ediciones impresas del diario.

Foto: Pablo Aguirre / archivoFoto: Pablo Aguirre / archivo

La pieza gráfica reúne a los protagonistas de aquella inolvidable campaña y revive el momento más glorioso de la historia deportiva de Colón, bajo una consigna que resume el sentimiento sabalero: “Sangre de campeones”.

Mirá tambiénFotos inéditas de la noche de San Juan donde Colón gritó campeón

La propuesta busca convertirse en un recuerdo para conservar, compartir y volver a celebrar una fecha que marcó un antes y un después para la institución y para miles de hinchas que siguen recordando con orgullo aquella noche del 4 de junio de 2021.

El póster estará disponible sin costo adicional con la compra del diario en todos los puntos de venta habituales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro