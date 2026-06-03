Recién volverá a Santa Fe el 12 de julio

Después del domingo, Colón estará un mes sin jugar en el Cementerio

El cruce con Club Ciudad de Bolívar abrirá el camino en la ruta del Sabalero: el Bajo con Defensores, Chaco contra For Ever, receso y viaje al sur con viento para visitar a Madryn. Cuando terminen las excursiones, Central Norte en casa.