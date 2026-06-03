Serán 35 días, cinco semanas y “un mes y chirolas”. Ese tiempo es el que pasará desde que suena el pitazo final este domingo (Colón-Club Ciudad de Bolívar arranca a las 17) para que el equipo de Ezequiel Medrán vuelva a jugar en condición de local, donde construyó una verdadera fortaleza con su gente.
Después del domingo, Colón estará un mes sin jugar en el Cementerio
El cruce con Club Ciudad de Bolívar abrirá el camino en la ruta del Sabalero: el Bajo con Defensores, Chaco contra For Ever, receso y viaje al sur con viento para visitar a Madryn. Cuando terminen las excursiones, Central Norte en casa.
Dos viajes, receso y otro viaje
Es que después de recibir el 7 de junio al “equipo-sorpresa” del campeonato de ascenso (sin historia y sin nombres rutilantes es escolta del puntero Morón), arrancará la seguidilla de partidos en condición de visitante, a saber:
- El sábado 13 de junio, desde las 15.30, se oficializó Defensores de Belgrano Colón en el estadio del Bajo. Por ahora, el “Dragón” se está quedando afuera del Reducido.
- El sábado 20 de junio, a partir de las 16, Chaco For Ever-Colón en el norte de la Argentina. Como se sabe, en medio de la crisis, la dirigencia del “Negro” algodonero es vender 3.000 tickets para que puedan viajar sabaleros. Como se sabe, Chaco debe pelear para no irse al descenso.
- El domingo 5 de julio, desde las tres de la tarde, Deportivo Madryn-Colón se jugará en la ciudad del viento eterno. El equipo sureño, para varios siempre “bendecido” por Claudio “Chiqui” Tapia, tiene el mismo objetivo que el Sabalero: ascender a Primera División
- El receso de Agremiados: a pesar que hubo que recuperar una jornada por el famoso paro de la cuarta fecha, se confirmó el descanso para los players. Se aplicará para el fin de semana que comprende sábado 27 y domingo 28 de junio.
Así las cosas, Colón volverá a jugar ante su gente en el Cementerio de los Elefantes el domingo 12 de julio, momento en el cual deberá recibir al complicado Central Norte de Salta. De acuerdo a lo que oficializó la AFA este cruce irá desde las 16.30 en el Brigadier López.
Se entra con la cuota de junio
Sin dudas, un parate extenso, como consecuencia de varios motivos: el fixture mismo, el partido recuperado por el paro de la cuarta fecha y el obligado descanso que exige el gremio de los futbolistas en la Argentina.
Por tal motivo, la idea de los dirigentes es pedirle a los socios sabaleros el esfuerzo de tener al día la cuota del mes de junio para poder ingresar este domingo, a las 17, para el cruce con Club Ciudad de Bolívar.
“Vamos a estar un mes sin ningún tipo de ingresos al no jugar en casa,ya que será el único partido del mes”, explican los dirigentes en medio de la reconstrucción económica de la popular entidad del Barrio Centenario.
La localía, sin dudas, es la fortaleza en esta campaña sabalera. En casa y con el aliento de su gente, el equipo de Ezequiel Medrán está invicto: ocho jugados, cinco ganados y tres empatados; además cosechó 18 puntos, con una eficacia del 75 por ciento. El Sabalero está entre los seis equipos, del lote de 36, que no perdieron de local.
En cuanto a lo futbolístico, Colón necesita más que nunca los tres puntos de este domingo, porque ganó un solo juego de los últimos siete. Y porque Moró, como puntero, le sacó tres unidades; su rival del domingo, Club Ciudad de Bolívar, tiene un punto más; en el caso de Ferro y Los Andes, lo alcanzaron con 23 unidades.
En principio, si bien Pier Barrios y Federico Rasmussen siguen colgados con cuatro amarillas en la cueva, el entrenador sabalero tendría a todos los jugadores en condiciones físicas de competir. O sea, debe elegir once con todo el plantel a disposición.