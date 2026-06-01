Colón comunicó oficialmente este lunes que no participará de la Liga Argentina de básquet en la temporada 2026/27.
Colón comunicó oficialmente que ya no participará de la Liga Argentina de básquet
El Sabalero compartió un mensaje en su cuenta oficial de X tras "realizar un análisis integral de la situación económica y financiera de la institución".
“La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus asociados, simpatizantes y a la opinión pública que, luego de realizar un análisis integral de la situación económica y financiera de la institución, resolvió no participar en la próxima edición de la Liga organizada por la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina (AdC)”, indica el mensaje.
El Sabalero venía de finalizar 15° en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte, salvándose del descenso con 11 triunfos y 21 derrotas.
Qué dice el comunicado
“La decisión responde a criterios de administración responsable y sustentabilidad institucional. El presupuesto proyectado para afrontar la temporada 2026/2027 de básquetbol profesional implicaba una erogación cercana a los $60 millones por mes, cifra que resulta imposible afrontar sin comprometer otros recursos que hoy son prioritarios para el funcionamiento general de la institución”, arranca el mensaje.
Desde Colón se agrega que “la Comisión Directiva considera indispensable mantener una política de orden, previsibilidad y equilibrio financiero, evitando asumir compromisos que no puedan ser sostenidos de manera responsable en el tiempo”.
“Durante las últimas semanas se evaluaron distintas alternativas vinculadas al financiamiento de la actividad, incluyendo gestiones comerciales y propuestas de acompañamiento externo. Sin embargo, las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la competencia sin generar desequilibrios económicos no pudieron ser alcanzadas”, sigue el comunicado
“Asimismo, el club ya realizó las comunicaciones formales correspondientes ante las autoridades de la AdC y se encuentra trabajando de manera coordinada para resolver los aspectos reglamentarios y contractuales derivados de esta determinación”, se agrega desde Centenario.
“La Comisión Directiva reafirma su compromiso con una gestión basada en la transparencia, la responsabilidad administrativa y el cuidado del patrimonio institucional, entendiendo que las decisiones adoptadas deben priorizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del club”, cierra el mensaje rojinegro.