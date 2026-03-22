Colón le ganó al descendido Huracán Las Heras en su último partido en casa de la temporada
Fue 96 a 92 con Hans Feder Ponce como máximo goleador con 27 en un partido que solo sirvió para completar el calendario. El sabalero quedó con registro de 11 victorias y 20 caídas, con la permanencia asegurada pero sin chances de playoffs. Los de Spies cerrarán su participación el jueves cuando visiten a San Isidro en San Francisco.
El sabalero se impuso por 96 a 92 en el Otrino. Foto: Prensa Colón.
En la noche de este sábado, el estadio Roque Otrino de la capital santafesina fue escenario de una nueva presentación de Colón en el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol. En un compromiso sin nada en juego y solo para cumplir con el fixture, el sabalero recibía a Huracán Las Heras de Mendoza, elenco que perdió la categoría el jueves tras perder en Corrientes.
Con la permanencia asegurada pero ya sin chances matemáticas de acceder a los playoffs por el ascenso, los dirigidos por Leandro Spies salían a la cancha para afrontar el que era el último cotejo en condición de local de la campaña. El próximo jueves 26 le pondrá punto final a esta turbulenta participación en el segundo estamento del básquet nacional cuando visite a San Isidro en San Francisco.
Colón quedó con registro de 11 caídas y 20 derrotas. Foto: Prensa Colón.
Liberados de las presiones, ambos equipos regalaron un cotejo atractivo, de alto goleo y con el marcador incierto casi hasta el final. Con la eficacia de un Feder Ponce intratable, Colón pudo encaminar el resultado sobre el cierre y terminó celebrando con la buena cantidad de público que se dio cita en el Otrino para acompañar al grupo de jugadores que dio la cara en todo el año.
El propio Feder Ponce, consagrado como máximo artillero de la competencia, fue el lider anotador del elenco rojinegro con 27, secundado por los 18 de Germán González. En la visita, Samuel Desouza fue la referencia ofensiva con 24.
Podría haber sido el partido de la temporada, un duelo decisivo entre dos rivales directos definiendo la permanencia en la Conferencia Norte, pero los resultados de los últimos días hicieron que sea un encuentro por el honor.
Colón de Santa Fe, habiendo logrado el objetivo de mantener la categoría y ya sin chances de acceder a la postemporada y Huracán Las Heras, confirmado como el descendido por la Norte tras caer en Mercedes.
El jueves el sabalero completa la temporada en San Francisco. Foto: Prensa Colón.
Fue un partido parejo que tuvo al dueño de casa en ventaja durante gran parte de su desarrollo. Colón ganó el primer cuarto por la mínima pero Huracán tuvo buenos pasajes en el segundo que le permitieron tomar el comando. Sin embargo el Sabalero aceleró, recuperó la diferencia y se fue al descanso arriba por doble dígito, 48-38.
A la vuelta de los vestuarios se vio la mejor versión del elenco mendocino, que llegaba con once derrotas consecutivas. Metió una ráfaga de 28-19 y se puso a uno. En un último cuarto de alto voltaje y mucho goleo, Colón salió beneficiado y con un parcial de 29-26 se terminó quedando con la victoria. Fue su despedida en condición de local y su anteúltima presentación de la temporada.