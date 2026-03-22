Liga Argentina de Básquet

Colón le ganó al descendido Huracán Las Heras en su último partido en casa de la temporada

Fue 96 a 92 con Hans Feder Ponce como máximo goleador con 27 en un partido que solo sirvió para completar el calendario. El sabalero quedó con registro de 11 victorias y 20 caídas, con la permanencia asegurada pero sin chances de playoffs. Los de Spies cerrarán su participación el jueves cuando visiten a San Isidro en San Francisco.