Apuntes desde la Isla Maciel

Colón y la advertencia del DT de San Telmo con relación a la cancha

Dijo que el campo de juego fue resembrado, pero lo peor de todo es la cantidad de agua que cayó en Buenos Aires entre viernes y sábado. Todavía no hay definición en cuanto a presencia de hinchas sabaleros el domingo que viene en la cancha de Patronato.