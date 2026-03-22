Colón y la advertencia del DT de San Telmo con relación a la cancha
Dijo que el campo de juego fue resembrado, pero lo peor de todo es la cantidad de agua que cayó en Buenos Aires entre viernes y sábado. Todavía no hay definición en cuanto a presencia de hinchas sabaleros el domingo que viene en la cancha de Patronato.
Colón buscará imponerse en el estadio de San Telmo. Foto: Fernando Nicola.
Marcelo Perugini lo advirtió hace unos días: “La cancha fue resembrada, esperemos que llegue bien al domingo”. Esto que dijo el actual entrenador de San Telmo, fue expresado antes de las intensas precipitaciones que se produjeron en capital federal y buena parte del país, más allá de que este domingo arrancó bien otoñal y con mucho sol en Buenos Aires. Pero sin dudas que fue el primer gran llamado de advertencia, máxime teniendo en cuenta que no se trata –la cancha de San Telmo- de un escenario confiable en cuanto a las condiciones del campo de juego.
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Perugini se hizo cargo del equipo el año pasado y es el hombre que acompañó a Alfredo Grelak en varios equipos. Como jugador, tuvo un pasado en Olimpo de Bahía Blanca y San Martín de Tucumán, entre otros. Como entrenador, en Sportivo Barracas. Pero a Grelak lo acompañó en varios equipos, entre ellos el propio San Telmo (fue la gran campaña que se hizo en 2024) y Quilmes. El arranque en este torneo no ha sido bueno.
Colón vs. San Telmo el año pasado. Fotos: Carolina Niklison.
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Claudio Matles es el presidente del club y confiesa que “acá en la Isla Maciel hay un gran asentamiento histórico de santafesinos y muchísimos de ellos son hinchas de Colón. Te puedo asegurar que si no es San Telmo, al hincha de este club le encantaría que sea Colón el que consiga el ascenso a Primera. Nosotros somos un club chiquito, apenas superamos los 3.000 socios y la diferencia con los clubes grandes de la categoría es como el día y la noche”.
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El nombre y apellido que no puede dejar de mencionarse en la historia de San Telmo, es el de Eduardo Janín. Fue el técnico que llevó, en 1975, a San Telmo a jugar en Primera División. Janín es un apellido que tampoco pasa desapercibido en la historia sabalera, ya que fue jugador (cuando en la década del 60 militaba en la C) y también fue entrenador, cuando llegó a Colón en 1984, en un equipo en el que, entre otros, estaban Cococho Alvarez (en el cierre de su enorme carrera), Claudio Mir, Saturno, Néstor Lionel Scotta, el Pinza Vidal, el Bicho Godano, Pighín, Batata Merlo, el Negro Longo, Mércuri y Tripicchio, que eran los arqueros de aquel equipo.
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Y Colón también forma parte de la historia de San Telmo, porque este club se dio el gusto de jugar un año en Primera. Fue en 1976 y su debut se produjo en el Centenario y jugando ante Colón. San Telmo ganó aquel partido por 1 a 0. Ese día, Colón formó con Erni; Leroyer, Mántaras, Mariano y Edgar Fernández; Mazo, Roldán y Villarruel; Coscia, Saldaño y Olivares. Luego entraron Iman y Cococho Alvarez. En Sarmiento jugaron históricos como Wenner, Pisapia, Rilo, Coronel y Camejo, entre otros. El gol lo hizo Coronel, de penal, en el segundo tiempo. El partido revancha se jugó a los dos meses en la cancha de Huracán (San Telmo hizo allí de local) y también lo ganó el Candombero por 3 a 1. El entrenador de Colón en ese primer tramo de 1976 era un muy joven José Yudica.
Hay una particularidad en la historia de Colón y San Telmo. La primera vez que se enfrentaron en el ascenso, siendo San Telmo local, fue en la cancha de Boca, en la década del 50. Y la primera vez que lo hicieron en la A (en realidad, la única) fue en la cancha de Huracán. El historial reciente no es favorable a Colón, ya que tanto en 2024 como en 2025 le tocó perder en los encuentros que jugaron ambos rivales en la Isla Maciel.
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Muchos hinchas sabaleros prepararon su llegada al estadio de San Telmo, la mayoría de ellos infiltrados y de incógnito, por la ya apuntada cercanía de la gente que habita la Isla Maciel con los santafesinos en general y mucho más con los sabaleros en particular. Enrique Ariotti “armó las valijas” para estar en la cancha de San Telmo, acompañado de sus hijos, con el objetivo de ver a su querido Colón.
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Todavía no hay una definición en cuanto a la posibilidad de habilitar entradas visitantes para el encuentro del domingo que viene, a las 16. De acuerdo a fuentes policiales, el tema empezará a tratarse de lleno a partir de este lunes y si es aprobada la alternativa de recibir hinchas de Colón, habrá que ver cuál es la capacidad otorgada (seguramente la cabecera que da a la calle Ayacucho y que tiene algunos pocos escalones), además de un reducido sector de la tribuna que da a la calle San Nicolás. Se llegó a decir que el valor de las entradas sería de 70.000 pesos pero nada de esto ha sido confirmado aún y depende de la policía entrerriana y la dirigencia del club local, en este caso de Patronato.
Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Crédito: Fernando Nicola.
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Una de las preocupaciones de la dirigencia de Colón es el arreglo del contrato de Ignacio Lago, que vence en diciembre. El jugador llegó al club a principios de 2024 y con un vínculo de tres años. Colón comparte la propiedad de los derechos económicos con Talleres de Córdoba y, por tal motivo, el arreglo de la parte contractual es algo que interesa a los dos clubes con el objetivo de no perder patrimonio en el caso de que se consiga acordar la renovación. “Hay muy buena predisposición, se está avanzando y lo bueno es que Nacho está bien en Santa Fe y cómodo en el club”, señalan los directivos sabaleros, que se encuentran abocados a conseguir un equilibrio financiero que resulta muy difícil de lograr en el fútbol argentino.
Se sigue avanzando en la renovación del contrato de Lago, que vence a fin de año.
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Uno de los temas que más se habló en el ambiente de la Primera Nacional, en los últimos meses, fue el relativo a la TV. Los clubes cobraban 40 millones de pesos, cifra que se consideraba extremadamente escasa, y luego del no arreglo con TyC y de la falta de oferentes para quedarse con el fútbol del ascenso, la Afa decidió televisar a través de una plataforma propia y le ofreció un aumento a los clubes de la Primera Nacional, que llegó a 67 millones de pesos (sin deducir gastos e impuestos). “No alcanza para nada”, se dice en el ambiente dirigencial, no solo de Colón sino de todos los clubes. Por ejemplo, un recientemente ascendido a la categoría, como Acassuso, que tiene un presupuesto muy reducido en comparación con el de Colón, también admite que ese monto es insuficiente y alcanza para muy poco. En el caso de Colón, se agrava por el hecho de viajar cada quince días. Y a propósito de eso, el plantel concentró en un hotel de la zona de Once de muy buen nivel, lo cual refleja el interés de los dirigentes de darle todo lo necesario al plantel para llevar la campaña a buen puerto.