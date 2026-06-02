¿Qué es Ciudad Bolívar?

Colón espera al club que fundó Tinelli… y que no es una “jodita”

Nació hace menos de 24 años, se cansó de ganar títulos en vóleibol y desde 2019 se dedicó de lleno al fútbol. Del Regional Amateur tuvo un ascenso meteórico a la Primera Nacional. Es el equipo que menos perdió de los 36 que juegan este campeonato.