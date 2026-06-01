A cinco años de la noche más gloriosa

El Litoral reedita las históricas chapas de "¡Colón Campeón!"

Al cumplirse cinco años de la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2021, El Litoral vuelve a poner en circulación las emblemáticas chapas con la histórica tapa que inmortalizó el primer título de Primera División del club rojinegro. Una pieza de colección para revivir una de las mayores alegrías deportivas de Santa Fe.