Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria de los hinchas. El 4 de junio de 2021 es una de ellas para Colón. Aquella noche en San Juan, el equipo sabalero derrotó a Racing y se consagró campeón por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino, desatando un festejo que todavía emociona a toda una ciudad.
El Litoral reedita las históricas chapas de "¡Colón Campeón!"
Al cumplirse cinco años de la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2021, El Litoral vuelve a poner en circulación las emblemáticas chapas con la histórica tapa que inmortalizó el primer título de Primera División del club rojinegro. Una pieza de colección para revivir una de las mayores alegrías deportivas de Santa Fe.
A cinco años de aquel logro histórico, El Litoral reedita las tradicionales chapas con la tapa que reflejó ese momento inolvidable. Bajo el título que quedó para siempre en la historia del diario y del deporte santafesino, "¡Colón Campeón!", los lectores podrán volver a tener en sus manos una pieza que resume una de las jornadas más importantes para el club rojinegro.
La reedición busca homenajear a quienes vivieron aquella conquista y también ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de conservar un recuerdo tangible de una noche que cambió para siempre la historia de Colón.
Las chapas estarán disponibles de manera opcional junto a la edición de El Litoral del jueves 4 de junio y tendrán un valor de $6.000 más el ejemplar del diario.
Cinco años después, la estrella sigue brillando. Y para los sabaleros, el festejo parece no tener fecha de vencimiento. Porque hay campeonatos que se celebran una vez. Y hay otros que se celebran para siempre.