Ezequiel Medrán habló del partido y del resultado. No dio la sensación, al menos por lo que dijo públicamente, de haber estado demasiado disconforme con el rendimiento del primer tiempo, que fue realmente malo, sobre todo de mitad de cancha hacia atrás. Logró corregir cosas en el entretiempo y la actitud que tuvo Colón en el complemento lo llevó a empatar un partido que se le pudo haber complicado muchísimo en el primer tiempo, porque Almirante Brown aprovechó todas las desinteligencias y espacios que le dio Colón, creando varias situaciones de gol que no pudo concretar.
Medrán, el DT de Colón: “El gol de ellos fue un golpe al mentón”
El entrenador rojinegro resaltó la reacción y la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo, no fue drástico con el mal trabajo defensivo del primer tiempo y dijo que “veo la tabla y creo que merecemos más de lo que tenemos”.
Es cierto que el golazo de Bazán (“de Champions League”) a los dos minutos fue un baldazo de agua helada para Colón y para la planificación de Medrán. Pero cuesta creer que el equipo se haya desacomodado tanto en el partido y que le haya costado demasiado encontrar la manera de ser más sólidos defensivamente.
A excepción de Budiño, todo el sistema defensivo de Colón funcionó mal durante esos 45 minutos iniciales, incluyendo a los dos volantes centrales. Los rebotes, las pelotas divididas, los espacios y el desequilibrio individual, eran propiedad de los jugadores de Almirante Brown, que tuvo en Bazán y Almada a los dos mejores jugadores de la cancha en ese primer tiempo en el que Colón la sacó barata.
Pero habló Medrán y dijo que “en el segundo tiempo buscamos adelantar a los laterales para darle más profundidad al equipo y hacerlo más ofensivo. Por eso lo vieron a Peinipil y Allende más adelantados, algo que luego continuó con Conrado Ibarra desde su ingreso. En el primer tiempo, quedamos mano a mano, defensivamente, en varias jugadas, cosa que en el segundo tiempo no pasó. La intención y la actitud en el segundo tiempo fue buena y lo jugamos a ganar”, dijo el técnico rojinegro al finalizar el partido en Isidro Casanova.
Respecto del resultado, señaló que “siempre es bueno sumar en esta clase de torneos largos, en el segundo tiempo nos plantamos y salimos a competir. Siempre mostramos predisposición para ir a buscar el triunfo y eso se evidenció luego del empate. Fue bueno lo que hizo el equipo, jugando de visitante, aunque siempre queremos jugar a ganar y el gol de ellos, a los 2 minutos, fue un golpe en el mentón y lo sentimos”.
Reafirmado este último concepto, continuó diciendo que “el gol de arranque lo sentimos, porque teníamos una planificación y eso se debió modificar. Pero en el segundo tiempo tuvimos el carácter de salir a revertir la situación, de querer el empate primero y luego la victoria. Tuvimos la de Lértora en el final y que luego del rebote le pudo haber quedado a Bonansea y no llegó para empujarla”.
Sobre los distintos momentos que tiene el equipo desde lo anímico, dijo que “es cierto. Contra Mitre tuvimos nuestros momentos, parecía que metíamos el tercero antes del segundo y en una pelota perdida, ellos nos empataron y nos quedamos con las ganas de sumar de a tres. Acá en Almirante, el partido se hizo cuesta arriba y sentimos el gol tempranero. Nos costó acomodarnos, terminamos bien el primer tiempo, ajustamos cosas y eso nos permitió el empate. Desde lo actitudinal, desde la predisposición y el juego, lo del equipo fue muy bueno”.
“Nos faltó tranquilidad, en el segundo tiempo armamos una línea de tres cuando lo pusimos a Lértora un poco más retrasado. Pero quizás las decisiones no fueron las ideales producto de la falta de tranquilidad”, aclaró el técnico sabalero.
"Insisto en algo: esto no va a ser fácil"
“Si miramos hacia atrás, nos duele mucho los puntos que hemos perdido y que nos hubiesen brindado la posibilidad de estar mejor. Hemos perdido partidos por errores, como San Telmo o Morón, pero a muchos partidos empatados, los merecimos ganar”, declaró Medrán, haciendo hincapié en lo que él considera que la tabla no muestra fielmente la realidad de lo que han ocurrido en los partidos que lleva disputados su equipo.
“Esto no va a ser fácil, Colón exige y nosotros tenemos la obligación de no fallar. Debemos tener contundencia para ganar partidos y lo que viene ahora, con Bolívar, es una exigencia interesante”, continuó Medrán.
Volvió a hablar de los refuerzos
Sobre los refuerzos, Medrán volvió a señalar que “lo inmediato es Bolívar y nos enfrascamos en ese partido, pero la realidad es que con Colotto y Alonso hay una claridad en cuanto a los jugadores que buscamos para la apertura del libro de pases. Queremos minimizar el margen de error y la pretensión es la de darle un salto de calidad al plantel con la llegada de los jugadores que puedan venir para la segunda parte del torneo. Hoy estamos analizando lo que se nos ha escapado y esperamos que la recompensa llegue al final del año”, dijo el DT, mencionando que se hizo un trabajo de scouting importante y que ya hay nombres en danza y hasta algunos de ellos han sido apalabrados para avanzar en las negociaciones.
Volviendo al partido, resaltó la “falta de tranquilidad y la aceleración con la que jugamos el primer tiempo. La cancha estaba compleja, difícil y no tuvimos calma. Gran parte del segundo tiempo jugamos de buena manera. En los momentos de desesperación, tiramos muchos pelotazos a Bonansea y eso no siempre es productivo. Alan hace un trabajo que es bueno para todos. Nosotros armamos un equipo con equilibrio, hay jugadores en el medio para intentar el armado de juego, podemos tener sorpresa por los laterales con las subidas de los marcadores de punta y me siento cómodo en cuanto al formato táctico que le dimos. Será cuestión de seguir dándole trabajo para que mejoremos”.
"Hay que ser más efectivos en las dos áreas"
Sobre lo que le está faltando, dijo que “hay que ser más efectivos en las dos áreas, tanto defendiendo como atacando. El compromiso es mejorar y entender que somos merecedores de algo más, pero hacerlo con calma, porque no podemos llevar desesperación a la cancha”.
Luego se refirió al doble cinco (Lértora-Antonio) y dijo que “cuando se tranquilizaron y pudieron posicionarse, mejoramos y nos sentimos más cómodos en la cancha”. Y también habló de Rasmussen, que “trabajó diferenciado en la semana, al igual que Lértora. El jueves hicimos un trabajo táctico y ellos quisieron estar. Para un técnico, que te pidan jugar es importante. Y eso fue lo que pasó. Ellos llegaron con lo justo a este partido, afortunadamente lo pudieron completar”, dijo Medrán, aunque hay que hacer la salvedad de que Rasmussen dio serias muestras de jugar en inferioridad de condiciones, lo cual fue un riesgo que tanto el técnico, como el jugador, quisieron asumir. No salió mal, en definitiva, pero fue un riesgo. Y eso se advirtió antes de empezar el segundo tiempo, cuando los jugadores de Colón salieron al campo de juego un par de minutos antes que los de Almirante, y Rasmussen no paró de trotar y se lo veía con serias dificultades. Aguantó, cortó algunas pelotas que llevaban peligro para el arco de Budiño, pero no dejó de ser una actitud riesgosa.