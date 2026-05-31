Habló luego del empate en Isidro Casanova

Medrán, el DT de Colón: “El gol de ellos fue un golpe al mentón”

El entrenador rojinegro resaltó la reacción y la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo, no fue drástico con el mal trabajo defensivo del primer tiempo y dijo que “veo la tabla y creo que merecemos más de lo que tenemos”.