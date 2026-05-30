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Así quedó la tabla de posiciones tras la igualdad de Colón ante Almirante Brown

El sabalero empató por 1 a 1 en Isidro Casanova por la fecha 16 de la Zona A.

Duro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa ColónDuro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa Colón
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Colón empató este sábado por la tarde ante Almirante Brown por 1 a 1 en el marco de la fecha 16 de la zona A de la Primera Nacional.

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El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova de la provincia de Buenos Aires con transmisión de la señal de streaming oficial LPF Play.

Los goles del encuentro los convirtieron Nazareno Bazán Vera a los 3 minutos del primer tiempo para el local y luego empató Mauro Peinipil a los 29 del segundo para la visita.

Cómo quedaron

Con este resultado, Colón se ubica en la 3° posición de la tabla de posiciones de la zona A con 25 puntos, 18 goles a favor y 13 goles en contra.

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Por el lado de Almirante Brown, el encuentro lo deja en la 8° posición de la tabla con 20 puntos, 9 goles a favor y 10 goles en contra.

GALERÍA BICA: Almirante Brown vs Colón

GALERÍA BICA: Almirante Brown vs Colón

Cabe recordar que el primer puesto de cada zona brinda el pasaje a la final del torneo por el primer ascenso. El perdedor de este encuentro accede al Reducido, al cual ya clasifican del 2° al 8° de cada zona.

Duro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa ColónDuro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa Colón

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