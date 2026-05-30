Un afecto sin límites

Lago, el abuelo, el nieto y el recuerdo del “pibito” que debutó con solo 15 años

“Nachito, tenés que engordar porque con esas piernas te parecés a un tero”, le decían los técnicos de inferiores. La actual figura de Colón es el más joven en debutar en toda la historia de Almirante Brown.