Enviado Especial a Buenos Aires
Si algo no le faltó a Colón, fue la compañía de su gente en la excursión por La Matanza
Hay una gran relación entre ambas hinchadas y, por tal motivo, decenas de hinchas rojinegros viajaron a la cancha de Almirante Brown para ver al equipo. Se firmó un convenio de cooperación con la escuela Maradona-Menotti, donde uno de sus directores es Rubén Rossi.
Colón no estuvo solo en la cancha de Almirante Brown. Un nutrido grupo de hinchas sabaleros se trasladaron a Buenos Aires (cerca de 70, según ellos mismos confiaron a El Litoral), para visitar a sus amigos de la barra de Almirante y compartir con ellos la tribuna. “Tenemos una relación espectacular y nos esperan temprano”, señalaron los hinchas sabaleros. Cuando Colón recibió a Almirante Brown a principios de 2024, apenas se produjo el descenso de categoría, se había solicitado permiso a las autoridades de Seguridad para permitir el ingreso de hinchas visitantes al estadio del barrio Centenario. No se autorizó, ni aquella vez ni la posterior, cuando Colón ganó 1 a 0 en el partido que marcó la vuelta del Pulga Rodríguez al club, el año pasado. Ambas hinchadas, por lo visto, conservan una entrañable amistad.
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“Firmamos un convenio de cooperación institucional con Colón de Santa Fe para seguir fortaleciendo un modelo de formación que conecta la educación con la práctica real del fútbol. Este acuerdo abre nuevas oportunidades para nuestros alumnos: experiencias de campo, intercambio pedagógico, desarrollo conjunto de contenidos y un vínculo directo con contextos profesionales de alta exigencia”, es lo que se ha señalado desde la escuela de entrenadores Maradona-Menotti, agregando que la alianza contempla prácticas formativas dentro de la estructura deportiva del club, trabajo conjunto entre entrenadores, acciones educativas y comunicacionales compartidas, y beneficios académicos que amplían el acceso a la formación.
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Uno de los principales referentes y también uno de los directores de la escuela, es Rubén Rossi, el ex jugador de Colón, campeón del mundo juvenil en Japón en 1979 y luego director del departamento infanto juvenil del club durante muchos años, momento en el que se produjo la salida de decenas de futbolistas que luego triunfaron en el club y en el fútbol argentino. Fue el responsable, sin dudas, del mejor proceso de inferiores en la institución y hoy es instructor en Fifa y Conmebol, dictando clases y charlas en todo el mundo.
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Es inevitable el recuerdo de aquel encuentro que jugaron Colón y Almirante Brown en cancha de Atlanta por el Reclasificatorio de 1970. Inevitable y muy expresivo, porque fue el único choque entre ambos en Primera (Almirante venía de la B pero eran tiempos en los que los mejores del ascenso jugaban este torneo, que era una especie de Promoción a la A). Colón arrancó ese Reclasificatorio perdiendo 3 a 0 con Ferro, luego empató con Quilmes 1 a 1 con gol del recientemente fallecido Néstor Borgogno de penal y en la última fecha necesitaba ganarle por goleada a Almirante Brown pero, además, que Ferro (que ya estaba ascendido) le ganara a Quilmes (que con el empate se quedaba en Primera y condenaba a Colón). ¿Cómo fue todo?, Colón derrotó a Almirante Brown 5 a 2 con goles de José Luis Motura (otro ya fallecido), dos de José Luis Córdoba, uno de Juan Carlos Lo Bello y el restante de Rubén Coletti, mientras que Roberto Tursi hizo los dos de Almirante Brown, ambos de penal. Y como Ferro le ganó a Quilmes 4 a 0, los de Caballito y Colón se quedaron en Primera.
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Esa misma noche, peleaba Carlos Monzón en el Luna Park. A 40 días de haber logrado el título en la inolvidable noche de Roma, cuando noqueó a Nino Benvenuti en el duodécimo asalto en la pelea que se llevó a cabo en el Palazzo dello Sport, se presentaba en el Luna Park pero no para defender el título, cosa que hizo, en Buenos Aires, al año siguiente ante Emile Griffith, sino para enfrentar a Charles Austin, a quien venció por nocaut. De allí nació aquella leyenda que “cuando pelea Monzón, Colón gana…”, algo que se repitió, con algunos matices, durante los siete años de reinado del mejor boxeador argentino de todos los tiempos.
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Volviendo a aquel partido que se jugó en cancha de Atlanta en 1970, el regreso de los jugadores sabaleros a Santa Fe fue apoteótico y lo hicieron como héroes. El viaje se hizo en avión y una multitud esperó la llegada de los futbolistas a Sauce Viejo para armar la caravana de acompañamiento hasta el club. Ese mismo año, en ese Reclasificatorio, se había producido el descenso de Unión. Unos 45 días antes de ese partido ante Almirante Brown, Colón había obtenido una victoria clave en el clásico que se recuerda como “el del gol de Motura”, en cancha de Unión.
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Jorge Alberto Drago; Ernesto José Jáuregui, Julio César Giombi, Juan Flores y Antonio Gaspar Mellit; José Luis Córdoba, Juan Carlos Lo Bello y Juan “Can can” Ceballo; Luis E. Arteaga, Néstor José Borgogno y José Luis Motura, fueron los once que dispuso José Morales, quien por entonces era el entrenador de Colón, para jugar ese encuentro ante el equipo de Isidro Casanova. Y la cancha de Atlanta era un “amuleto” de la suerte para Colón, pues allí mismo, cinco años antes, había conseguido el triunfo ante Deportivo Español que le dio el ascenso a la A.
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Muchos nombres en común y muy importantes entre Colón y Almirante Brown. Uno de ellos es Ignacio Lago, el mejor jugador de este plantel, quien renovó su vínculo con el club hasta diciembre del año que viene. Además, se destacan los nombres de José Luis Burtovoy, Miguel Angel Wirzt, Elvio Vázquez, el “Pichi” Bernasconi, el “Pupa” Heredia, Néstor Canevari, Daniel Mozas, el “Potro” Echaniz, Brian Fernández y Pedro Medina, entre muchos otros. Como entrenadores, Darío Franco, Juan Manuel Guerra (¿qué club no lo tuvo como entrenador al querido “Viejo Guerra”?), Jorge Ginarte, Nito Veiga y Osvaldo Piazza, que tuvo un muy buen paso por Almirante Brown y también por Colón, sobre todo cuando lo dirigió en Primera y peleó el campeonato en el 2000 con la dupla Enría-Fuertes.
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Fue un gran placer volver a ver a Waldo Charubbi, el hombre de “La Voz del Estadio” en Almirante Brown, que hizo muy buenas migas con un santafesino que jugó en esta institución: Duilio Dagametti, el ex jugador de Unión y que también vistió, con buen suceso, la camiseta de Almirante Brown, compartiendo plantel con Claudio Theiler (otro ex Unión, aunque hincha sabalero), Ruffini Piazzalonga, entre otros. Waldo es un fanático de Almirante, que siguió al club por todas las canchas del ascenso y que en varias oportunidades fue a verlo a Santa Fe, cuando el aurinegro jugó en las canchas de Colón y Unión.
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El próximo partido que jugará Colón, será el domingo a las 17, en el Brigadier López, cuando reciba la visita de Ciudad Bolívar, el equipo que se convirtió en “sensación” de este torneo de Primera Nacional. Será un partido clave para dar un salto en la tabla de posiciones, ante un equipo que inesperadamente se convirtió en protagonista del torneo, pues se trata de un debutante absoluto en la segunda categoría del fútbol argentino, arribado desde la tierra de Tinelli.