Apuntes desde Isidro Casanova

Si algo no le faltó a Colón, fue la compañía de su gente en la excursión por La Matanza

Hay una gran relación entre ambas hinchadas y, por tal motivo, decenas de hinchas rojinegros viajaron a la cancha de Almirante Brown para ver al equipo. Se firmó un convenio de cooperación con la escuela Maradona-Menotti, donde uno de sus directores es Rubén Rossi.