El plantel de Colón viajó este viernes por la mañana, repitiendo lo que hizo, por ejemplo, en ocasión de visitar a Estudiantes en el estadio Ciudad de Caseros, en el último partido que el equipo disputó en condición de visitante.
Colón y esa deuda de visitante que quiere cobrarse en Isidro Casanova
El partido se jugará este sábado a las 15.30 y Medrán dispondrá dos modificaciones: Lértora y Rasmussen por Muñoz y Olmedo. Dirige Amiconi.
Este sábado desde las 15.30, con el arbitraje de Bruno Amiconi, el equipo de Medrán visitará a Almirante Brown en el Fragata Presidente Sarmiento, buscando una victoria que permita levantar la productividad de visitante y que sirva para compensar los dos puntos que se perdieron en el último partido, con el empate conseguido ante Mitre de Santiago del Estero.
En cuanto al historial, Colón y Almirante Brown se enfrentaron en 37 oportunidades oficiales, con 16 victorias para Colón, 11 triunfos de Almirante Brown y 10 empates. Naturalmente, la enorme mayoría de estos partidos se jugaron en el ascenso, ya que en Primera se enfrentaron en un Reclasificatorio, con victoria sabalera en cancha de Atlanta.
Los regresos de Rasmussen y Lértora son bien vistos, teniendo en cuenta que los dos jugadores son piezas clave en el andamiaje defensivo del equipo. Ambos serán titulares e ingresarán en reemplazo de Olmedo y de Muñoz, manteniéndose Sarmiento en la alineación titular.
En cuanto al esquema táctico, la idea es, con Sarmiento en cancha, armar un 4-2-3-1. A los cuatro del fondo se suman Lértora-Antonio para que jueguen delante de ellos y sean los que más responsabilidades tengan a la hora de la recuperación de la pelota, mientras que un poco más arriba llegará el bloque ofensivo con tres jugadores que arrancarán desde atrás, con Marcioni por derecha, Lago por izquierda y Sarmiento jugando suelto y delante de esa línea de dos volantes centrales, tratando de escaparle a la marca de los volantes defensivos del rival y siendo una compañía más para Bonansea, que será el punta neto que pondrá Medrán.
Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio-Lértora; Marcioni, Sarmiento, Lago; Bonansea, serán los once titulares en la formación rojinegra para jugar ante el equipo de Montenegro, que viene de perder en tiempo adicionado al reglamentario ante San Miguel, en Los Polvorines.
Día del club para los hinchas de Almirante
Almirante espera el encuentro con mucha expectativa, ya que es el último de los que está ingresando en el lote de los equipos que clasifican para el Reducido. El Mirasol recibe este sábado a Colón de Santa Fe y la expectativa por recibir a uno de los equipos históricos del torneo disparó el precio de las entradas. De hecho, el socio con cuota al día, que habitualmente ingresa sin cargo al Fragata Sarmiento, deberá pagar un bono de 20.000 pesos.
La medida de la dirigencia aurinegra provocó una ola de quejas en las redes sociales. Especialmente, de gran parte de la masa societaria, que paga 40.000 pesos mensuales, una de las más caras de la divisional. Además, por la altura del mes, cuando los bolsillos de la mayoría de los hinchas están más flacos que nunca, es lo que se expresa a través de aquellos medios que siguen de cerca la campaña de Almirante Brown.
Desde el regreso a la Primera Nacional, Colón visitó dos veces el Fragata Sarmiento. En el primero de esos encuentros, igualó sin goles y en el otro perdió 2 a 0 en un partido que fue nocturno y que fue uno de los primeros que el equipo perdió de la mano del Pata Pereyra.
Luego de este encuentro, Colón recibirá el domingo de la semana que viene la visita del equipo sensación del torneo. Se trata de Ciudad Bolívar, que llegará a Santa Fe cumpliendo una inesperada y excelente actuación en el torneo. Será a partir de las 17 y seguramente concitará un enorme interés en el público rojinegro, pero el primer escollo es el de este sábado y por eso el plantel viajó con “las pilas puestas” para traerse el mejor de los resultados desde Isidro Casanova.