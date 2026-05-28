Las reapariciones de Federico Rasmussen y Federico Lértora se constituyen en las principales novedades de un Colón que se prepara para visitar a Almirante Brown en el Fragata Sarmiento, este sábado a las 15.30 con el arbitraje de Bruno Amiconi.
Colón va a Isidro Casanova con el retorno de los dos Federico
Rasmussen y Lértora volverán a la titularidad, ya recuperados de sus lesiones. El resto del equipo será el mismo que empató con Mitre. Dirigirá Bruno Amiconi en el Fragata Sarmiento.
Los dos no pudieron jugar, por lesiones, el partido con Mitre de Santiago del Estero. Ahora, ya recuperados, están aptos para volver y lo harán por Olmedo y Muñoz, en tanto que Medrán sostiene en el equipo a Darío Sarmiento, de buen partido ante los santiagueños, más allá de que el técnico lo sacó cuando faltaba mucho para el final en una decisión que, según explicó, estaba acordada con el futbolista.
El resto del equipo será el mismo del domingo pasado, en una clara demostración de que estos once jugadores (y quizás alguno más como puede ser Muñoz), son los que Medrán tiene en el primer plano de las consideraciones, con algunos puestos que necesariamente habrá que reforzar cuando se produzca la apertura del libro de pases.
La formación para visitar a Almirante Brown, será con Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento y Lago; Bonansea. Este equipo, teniendo en cuenta el nivel que alcanzó Sarmiento en estos últimos encuentros, es el mejor que puede armar Medrán de acuerdo a los rendimientos que vienen teniendo sus jugadores.
El “talón de aquiles” sigue siendo el sector ofensivo, sobre todo el puesto de centrodelantero. Bonansea aporta lo suyo al equipo, es generoso en el despliegue y en el juego en conjunto, pero le está faltando gol en estos últimos partidos y no tiene un reemplazo a su altura, ya que tanto Cano como Castro no han rendido cuando les tocó jugar.
Colón mereció ganar contra Mitre pero no pudo. Ahora tratará de recuperar esos puntos que no se pudieron ganar y la única manera es ganándole a un Almirante Brown que tiene 19 puntos y es el último que está entrando en el grupo de los 8, con un punto de ventaja sobre San Miguel, que fue el equipo que lo venció el último fin de semana, con un gol en el sexto minuto de los siete que adicionó el árbitro del partido.
El equipo de Alejandro Montenegro alistó ante el de Coleoni a Bruno Galván, Enzo Cardozo, Máximo Levi, Gustavo Cabral, Ramiro Fernández, Gabriel Altamirano, Leonardo Jara, Tomás Almada, Lucas Vega, Ulises Abreliano, Javier Martínez. El esquema fue un 5-4-1 y en el segundo tiempo ingresaron Luciano Pascual por Tomás Almada, Ramón González Herrero por Lucas Vega, Santiago Gauna por Gabriel Altamirano, Tomás Villoldo por Ulises Abreliano y Facundo Quignón por Javier Martínez.
El último antecedente con Almirante Brown (los dos partidos del año pasado) se recuerdan muy particularmente. El que se jugó en Isidro Casanova, porque dos errores de Marcos Díaz posibilitaron la victoria del local; el que se disputó en el barrio Centenario, porque fue la vuelta del Pulga Rodríguez, que tuvo un retorno de pocos partidos en un equipo que no funcionó y que llegó a pelear la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.
Volviendo a la actualidad, Colón pretenderá recuperar el liderazgo y para ello tendrá que ganar y esperar los resultados de Ciudad Bolívar (sorprendente actuación del equipo debutante en la categoría) y Deportivo Morón, que con 25 puntos son los líderes, aventajando por un punto a Colón, Los Andes y Ferro, que son los escoltas con 24.
Después de este encuentro, Colón tendrá una buena chance cuando reciba a Ciudad Bolívar en el barrio Centenario, el primer domingo de junio (el 7) a partir de las 17. Pero antes, habrá que ver qué pasa con Ciudad Bolívar, que enfrentará a San Miguel como local en esta fecha, y también con Deportivo Morón, que irá a Santiago del Estero para medirse con Mitre, el equipo que logró empatarle a los sabaleros, haciendo pocos méritos pero aprovechando su momento.