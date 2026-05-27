Nadie ve fantasmas en la comarca sabalera

“Me comí el penal”, la frase del árbitro a los dirigentes de Colón

Más allá de las dificultades propias del equipo para resolver el partido contra Mitre, otra vez hubo fallos groseros perjudiciales de Álvaro Carranza. Ni en el cuerpo técnico ni en los dirigentes advierten nada raro: “Son seres humanos y se equivocan”. El sábado, Amiconi, en La Fragata.