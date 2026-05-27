#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Nadie ve fantasmas en la comarca sabalera

“Me comí el penal”, la frase del árbitro a los dirigentes de Colón

Más allá de las dificultades propias del equipo para resolver el partido contra Mitre, otra vez hubo fallos groseros perjudiciales de Álvaro Carranza. Ni en el cuerpo técnico ni en los dirigentes advierten nada raro: “Son seres humanos y se equivocan”. El sábado, Amiconi, en La Fragata.

Álvaro Carranza.Álvaro Carranza.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Más allá de la frustración por el empate en casa ante los santiagueños de Mitre y el hecho de bajarse transitoriamente de la punta en la zona (hoy mandan el Deportivo Morón y el sorpresivo Ciudad de Bolívar), el último partido dejó la sensación en el Mundo Colón de otro “despojo arbitral” en el mismo Cementerio de Elefantes y ante miles de sabaleros.

Carranza, sobre llovido...mojado

El colegiado de Colón-Almirante Brown fue Álvaro Carranza, un juez con pésimos números dirigiendo al Sabalero. Los dos últimos partidos que “pitó” al equipo de Ezequiel Medrán, para el olvido: Morón allá y Mitre de Santiago del Estero acá.

Mirá tambiénColón: quedó claro que Lértora y Rasmussen son “esenciales”

Pero antes de esta temporada 2026, ya venía mal: el cordobés Álvaro Carranza había estado en tres partidos del Sabalero y todas con derrotas.

En 2024, casualmente contra Mitre, Colón perdió con Delfino su primer partido como local: lesión grave de Lago y final de ciclo del “Grandote”.

Al otro año, en 2025, dirigió a Colón en un 0-1 como local ante Gimnasia de Jujuy. Y ese mismo año, un 2-0 contra Chaco For Ever en condición de visitante

Con tres de tres, apareció en el partido contra Deportivo Morón, donde expulsó increíblemente a Matías Muñoz a los 35 minutos del primer tiempo, en una maniobra que claramente no era para roja directa. Obvio, fue derrota.

Ahora, lo del último partido de local en el Cementerio de los Elefantes, ignorando un claro penal a Alan Bonansea (le hicieron de todo) cuando el Sabalero ya ganaba 1-0 con gol de Lago ante Mitre de Santiago del Estero.

Bruno Amiconi el sábado.Bruno Amiconi el sábado.

En principio, más allá de las equivocaciones groseras, en el Mundo Colón “nadie ve fantasmas ni nada por el estilo”. En el caso puntual de Álvaro Carranza y la no sanción del máximo castigo a favor de Alan Bonansea, el juez reconoció su error con los dirigentes de Colón: “Me comí el penal a Bonansea, es todo mío”, deslizó el juez.

¿Qué piensan y cuáles serán los pasos a seguir en la comarca sabalera?: por un lado, tranquilidad total y mejorar. Por el otro, el vicepresidente sabalero y mano derecha de José Alonso, Alejandro Bonazzola, está volviendo de un viaje al exterior por estas horas. Como se sabe, es el hombre fuerte en la AFA.

“Nosotros creemos que son seres humanos y que como tal se pueden equivocar o cometer errores en la toma de decisiones”, explican en la entidad del Barrio Centenario.

Bruno Amiconi de visitante el sábado

A propósito del tema, la misma AFA designó a Bruno Amiconi para impartir justicia este sábado a las 15.30 cuando el Colón de Ezequiel Medrán visite a Almirante Brown en La Fragata.

Se viene el nuevo Colón. José Alonso, Diego Colotto y Ezequiel Medrán, los responsables de esta gran ilusión que es el Sabalero en la temporada 2026. Foto: Manuel FabatíaNo ven nada raro. Foto: Manuel Fabatía

Amiconi estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Matías Noli como asistentes, mientras que Guido Mascheroni ocupará el rol de cuarto árbitro. El mencionado juez ya arbitró cinco encuentros a Colón: una victoria, dos empates y dos derrotas para el Sabalero.

Con Amiconi, Colón le ganó 2-1 a Nueva Chicago; sumó empates ante Ferro y Chacarita (las dos 1-1) y las derrotas fueron ante Deportivo Morón y Chacarita Juniors.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
José Alonso
AFA
Ezequiel Medrán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro