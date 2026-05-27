Más allá de la frustración por el empate en casa ante los santiagueños de Mitre y el hecho de bajarse transitoriamente de la punta en la zona (hoy mandan el Deportivo Morón y el sorpresivo Ciudad de Bolívar), el último partido dejó la sensación en el Mundo Colón de otro “despojo arbitral” en el mismo Cementerio de Elefantes y ante miles de sabaleros.
“Me comí el penal”, la frase del árbitro a los dirigentes de Colón
Más allá de las dificultades propias del equipo para resolver el partido contra Mitre, otra vez hubo fallos groseros perjudiciales de Álvaro Carranza. Ni en el cuerpo técnico ni en los dirigentes advierten nada raro: “Son seres humanos y se equivocan”. El sábado, Amiconi, en La Fragata.
Carranza, sobre llovido...mojado
El colegiado de Colón-Almirante Brown fue Álvaro Carranza, un juez con pésimos números dirigiendo al Sabalero. Los dos últimos partidos que “pitó” al equipo de Ezequiel Medrán, para el olvido: Morón allá y Mitre de Santiago del Estero acá.
Pero antes de esta temporada 2026, ya venía mal: el cordobés Álvaro Carranza había estado en tres partidos del Sabalero y todas con derrotas.
En 2024, casualmente contra Mitre, Colón perdió con Delfino su primer partido como local: lesión grave de Lago y final de ciclo del “Grandote”.
Al otro año, en 2025, dirigió a Colón en un 0-1 como local ante Gimnasia de Jujuy. Y ese mismo año, un 2-0 contra Chaco For Ever en condición de visitante
Con tres de tres, apareció en el partido contra Deportivo Morón, donde expulsó increíblemente a Matías Muñoz a los 35 minutos del primer tiempo, en una maniobra que claramente no era para roja directa. Obvio, fue derrota.
Ahora, lo del último partido de local en el Cementerio de los Elefantes, ignorando un claro penal a Alan Bonansea (le hicieron de todo) cuando el Sabalero ya ganaba 1-0 con gol de Lago ante Mitre de Santiago del Estero.
En principio, más allá de las equivocaciones groseras, en el Mundo Colón “nadie ve fantasmas ni nada por el estilo”. En el caso puntual de Álvaro Carranza y la no sanción del máximo castigo a favor de Alan Bonansea, el juez reconoció su error con los dirigentes de Colón: “Me comí el penal a Bonansea, es todo mío”, deslizó el juez.
¿Qué piensan y cuáles serán los pasos a seguir en la comarca sabalera?: por un lado, tranquilidad total y mejorar. Por el otro, el vicepresidente sabalero y mano derecha de José Alonso, Alejandro Bonazzola, está volviendo de un viaje al exterior por estas horas. Como se sabe, es el hombre fuerte en la AFA.
“Nosotros creemos que son seres humanos y que como tal se pueden equivocar o cometer errores en la toma de decisiones”, explican en la entidad del Barrio Centenario.
Bruno Amiconi de visitante el sábado
A propósito del tema, la misma AFA designó a Bruno Amiconi para impartir justicia este sábado a las 15.30 cuando el Colón de Ezequiel Medrán visite a Almirante Brown en La Fragata.
Amiconi estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Matías Noli como asistentes, mientras que Guido Mascheroni ocupará el rol de cuarto árbitro. El mencionado juez ya arbitró cinco encuentros a Colón: una victoria, dos empates y dos derrotas para el Sabalero.
Con Amiconi, Colón le ganó 2-1 a Nueva Chicago; sumó empates ante Ferro y Chacarita (las dos 1-1) y las derrotas fueron ante Deportivo Morón y Chacarita Juniors.