Después de empatar y perder la punta

Colón: quedó claro que Lértora y Rasmussen son “esenciales”

Sin dudas, la estructura habitualmente titular del Sabalero se resintió y mucho con las bajas de dos “pesos pesados”. Borrón, cuenta nueva y pensar en lo que viene: sábado a las 15.30 frente a Almirante en La Fragata.