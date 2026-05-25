“De principio a fin hicimos méritos para lograr algo más. Creamos varias situaciones de gol concretas como para hacer uno más que el rival y eso nos permita ganar el partido. En lo inmediato, mi sensación es esa: que hicimos méritos para ganarlo”, fueron las palabras de Ezequiel Medrán apenas terminado el encuentro que Colón empató con Mitre de Santiago del Estero, en el barrio Centenario.
Medrán, los merecimientos de Colón y el por qué de las salidas de Sarmiento y Marcioni
El entrenador sabalero dijo que “los dos jugadores estaban para 60 minutos, lo hablamos antes del partido y dejarlos en la cancha implicaba correr un riesgo”.
Respecto del mercado de pases, dijo que “con Colotto y los dirigentes tuvimos avanzadas charlas en cuanto a lo que necesitamos para el futuro. Sarmiento estaba para 60 minutos, igual que Marcioni. Si jugaban más, corríamos riesgos de lesión. Buscamos con Castro y Cano un poco más de peso adentro del área. La idea fue llegar por afuera y meter centros. Creamos situaciones y no las pudimos concretar”.
“Tanto en Los Andes como en Estudiantes de Caseros y en este partido con Mitre, no nos crearon tantas situaciones pero no los pudimos ganar. A eso lo visualizamos con el plantel, porque no tenemos grandes errores como sí los tuvimos con San Telmo y Morón. Son detalles que nos impidieron sumar más puntos”, agregó el entrenador sabalero.
Sobre la manera de plantear el partido y la llegada de los refuerzos, dijo que “desde el comienzo hicimos las cosas como para ponernos en ventaja, y lo logramos. Incluso, en el primer tiempo pudimos irnos con un marcador más abultado. En el complemento, tuvimos momentos muy buenos y Mitre, con los cambios, nos empató. Respecto de los refuerzos, Colotto está trabajando en ese tema y no puedo agregar nada con relación a los puestos ni menos en cuanto a nombres”.
Las ausencias de Rasmussen y Lértora
Sobre la no presencia de Rasmussen y Lértora, aclaró que “son jugadores muy importantes”, pero valorizó muchísimo el trabajo de Olmedo. Y agregó que “tenemos mucha ilusión en el proceso de Sarmiento, algunos se adaptan rápido y otros llevan su tiempo. Hoy jugó muy bien, fue desequilibrante y me gustó la sociedad con Lago, Marcioni y Bonansea. Quedamos en deuda con el resultado, pero insisto en que deberíamos haber ganado”.
En ese sentido, volvió a hablar de Godoy, que otra vez quedó afuera del bando: “Lo tenía en consideración para ir hoy al banco, tuvo una sobrecarga en el isquiotibial y por eso no lo quise cargar. Hubiese sido peligroso tenerlo en el banco o arriesgarlo”.
Siguió hablando Medrán y dijo que “tanto contra Los Andes y contra Estudiantes, tuvimos la posibilidad de marcar el gol de arranque y nos empataron. El equipo está mejorando de visitante, me gusta su actitud y solo falta consolidarlo con el resultado. Hoy pasó algo parecido, fuimos merecedores de la victoria y quedamos en deuda con la gente, porque jugando acá nos sentimos muy cómodos y respaldados por la gente. Es parte del proceso que se deba asimilar esto y tener la convicción de estar transitando por el camino correcto”.
Se le preguntó también sobre el balance de las 14 fechas y el penal a Bonansea en el primer tiempo que no fue cobrado: “Respecto del balance, hubo un crecimiento del equipo. Arrancamos con un plantel nuevo y cuando hay una reestructuración tan grande, es lógico que se deba trabajar sobre algunas rectificaciones y es lo que haremos en el mercado. Estamos expectantes y si hoy hubiésemos ganado, el análisis sería diferente”, señaló, sin hacer hincapié en el claro penal que le cometieron al “9” sabalero, al que lo toman y le cometen foules en el área en todos los partidos.
¿Qué buscó con las modificaciones?
“En los cambios, siempre tuvimos la intención de buscar el arco rival, por eso lo pusimos a Cano y a Castro. Era lo que teníamos en el banco, pensando en el arco de enfrente. No es fácil entrar, quiero analizar tranquilo el ingreso de estos jugadores para tener una idea más definida”.
Colón va a jugar el domingo a las 15.30 ante Almirante Brown en Isidro Casanovas. Para ese partido, se espera que esté recuperado Rasmussen, Barrios no fue amonestado así que sigue con cuatro (al igual que Rasmussen) mientras que Lértora (con ruptura fibrilar) es muy difícil que se lo arriesgue en este encuentro y posiblemente pueda jugar en el siguiente.