Colón empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero, por la décimo quinta fecha de la Primera Nacional 2026.
Fecha 15
Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Mitre
El Sabalero empató 1 a 1 en Santa Fe con el Aurinegro de Santiago del Estero, por la décimo quinta fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón-Mitre de Santiago del Estero| Primera Nacional Fecha 15. Foto: Manuel Fabatía.
Colón arrancó el partido bien, dominando y a los 22 minutos llegó el gol de Nacho Lago.
El visitante, por su parte, cambió la actitud en el complemento y a los 15 minutos de la segunda parte llegó al empate con un cabezazo de Marcos Machado.
Con este resultado, el Sabalero de Medrán suma 24 puntos, que lo mantienen en zona de clasificación al Reducido y peleando por la punta, por detrás de Deportivo Morón y Ciudad Bolívar con 25 puntos.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.
Así quedó la tabla
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