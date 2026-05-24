La previa en vivo: Colón recibe a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López

Colón volverá a presentarse ante su gente, esta tarde desde las 18, recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, un rival que le trajo complicaciones en Santa Fe en los dos enfrentamientos anteriores: en el primero, significó la salida de Delfino como entrenador; en el otro, aquella suspensión y los 10 minutos que se jugaron al otro día. En ambos, el resultado favoreció a los santiagueños.