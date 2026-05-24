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La previa en vivo: Colón recibe a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López

El Sabalero quiere seguir prendido a la zona alta de la tabla. El partido se disputa desde las 18 horas en Santa Fe.

En el Cementerio de Elefantes, Colón se enfrenta a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional. Foto: Fernando NicolaEn el Cementerio de Elefantes, Colón se enfrenta a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional. Foto: Fernando Nicola
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Colón recibe este domingo por la tarde a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino, la mayor de las categorías de ascenso de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Mirá tambiénColón y un objetivo: recuperar la punta

El encuentro se disputa desde las 18 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión del streaming oficial LPF Play.

El Sabalero de Medrán viene de empatar con Estudiantes de Caseros como visitante y suma 23 puntos, los cuales lo mantienen en zona de clasificación al Reducido.

Minuto a minuto

16:59 / Dom. 24.05.2026

Las dudas

Por el lado de Colón, es duda la presencia de Rasmussen, quien no se entrenó con normalidad en la semana por una lesión en uno de sus tobillos y podría dejarle el lugar a Olmedo. La otra modificación es el ingreso de Sarmiento por Lértora, que sufrió un desgarro.

En Mitre, la noticia negativa pasa por la ausencia de Claudio Salto. El delantero sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas al menos por diez días más. El atacante ya se perdió el último encuentro frente a San Miguel y tampoco estará disponible para el compromiso de hoy en Santa Fe.

16:38 / Dom. 24.05.2026

Cruces recientes

Colón volverá a presentarse ante su gente, esta tarde desde las 18, recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, un rival que le trajo complicaciones en Santa Fe en los dos enfrentamientos anteriores: en el primero, significó la salida de Delfino como entrenador; en el otro, aquella suspensión y los 10 minutos que se jugaron al otro día. En ambos, el resultado favoreció a los santiagueños.

15:09 / Dom. 24.05.2026

Colón y un objetivo: recuperar la punta

A las 18, el equipo de Medrán tendrá la obligación de ganar si es que pretende llegar otra vez a la cima del torneo. Ayer ganaron Ciudad Bolívar y Los Andes, que lo pasaron en la tabla. Morón también juega antes que el Sabalero.

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