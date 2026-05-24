Colón recibe este domingo por la tarde a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino, la mayor de las categorías de ascenso de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
La previa en vivo: Colón recibe a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López
El Sabalero quiere seguir prendido a la zona alta de la tabla. El partido se disputa desde las 18 horas en Santa Fe.
El encuentro se disputa desde las 18 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión del streaming oficial LPF Play.
El Sabalero de Medrán viene de empatar con Estudiantes de Caseros como visitante y suma 23 puntos, los cuales lo mantienen en zona de clasificación al Reducido.
Minuto a minuto
Las dudas
Por el lado de Colón, es duda la presencia de Rasmussen, quien no se entrenó con normalidad en la semana por una lesión en uno de sus tobillos y podría dejarle el lugar a Olmedo. La otra modificación es el ingreso de Sarmiento por Lértora, que sufrió un desgarro.
En Mitre, la noticia negativa pasa por la ausencia de Claudio Salto. El delantero sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas al menos por diez días más. El atacante ya se perdió el último encuentro frente a San Miguel y tampoco estará disponible para el compromiso de hoy en Santa Fe.
Cruces recientes
Colón volverá a presentarse ante su gente, esta tarde desde las 18, recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, un rival que le trajo complicaciones en Santa Fe en los dos enfrentamientos anteriores: en el primero, significó la salida de Delfino como entrenador; en el otro, aquella suspensión y los 10 minutos que se jugaron al otro día. En ambos, el resultado favoreció a los santiagueños.