Ganaron todos y quedó cuarto

Colon se durmió una siesta santiagueña: Jugó mal, empató con Mitre y perdió la punta

Fue 1 a 1 en un Brigadier que terminó con la gente enojada y exigiendo más. Lo ganaba 1 a 0 con otro gol de Lago en el primer tiempo. Lo empató Machado con un cabezazo promediando el complemento. Quedó con 24 puntos y el domingo que viene visitará a Almirante en Casanova.