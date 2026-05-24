Con la obligación de ganar para recuperar el puesto de vanguardia en la Zona A de la Primera Nacional que lo tiene como protagonista, el Colón de Ezequiel Medrán recibía la visita de Mitre de Santiago del Estero ante un muy buen marco de público en el estadio Brigadier López de la capital de la provincia. Los resultados registrados durante sábado y domingo hacían que el sabalero salte a la cancha relegado al quinto puesto del grupo por detrás de los líderes Bolívar y Deportivo Morón y de sus inmediatos perseguidores, Los Andes.
Colon se durmió una siesta santiagueña: Jugó mal, empató con Mitre y perdió la punta
Fue 1 a 1 en un Brigadier que terminó con la gente enojada y exigiendo más. Lo ganaba 1 a 0 con otro gol de Lago en el primer tiempo. Lo empató Machado con un cabezazo promediando el complemento. Quedó con 24 puntos y el domingo que viene visitará a Almirante en Casanova.
En la previa del encuentro, el técnico sabalero debió confirmar la variante con la que había trabajado durante la semana. Si bien lo esperó hasta último momento, Medrán no pudo contar con el marcador central Federico Rasmussen, afectado por una molestia que le impedía estar y le abría la puerta al paraguayo Sebastián Olmedo para hacer dupla de zagueros con Pier Barrios. La otra variante estaba cantada y era con clara ambición ofensiva, con el ingreso de Darío Sarmiento por el desgarrado Federico Lértora.
Enfrente aparecía un Mitre en pleno proceso de recuperación tras la asunción del flamante DT Cristian Mazzón. Los santiagueños llegaban entonados tras golear la semana pasada en condición de local a San Miguel y quería dar el golpe en Santa Fe para arrimarse a los puestos de clasificación al reducido.
Tras una regular actuación que fue de mayor a menor, el 1 a 1 final terminó siendo un resultado que castigó a un Colón que fue un poco más pero que cometió errores en las dos áreas que le costaron caro. Sin hacer demasiado, Mitre ratificó su condición de bestia negra para el sabalero y se llevó un punto que deja a los de Medrán en el quinto puesto del grupo cuando restan 4 fechas para que se cierre la primera rueda.
El equipo volvió a depender demasiado de lo que puede hacer un Lago que, salvo por algunas apariciones de Sarmiento, termina siendo responsable casi exclusivo de la generación ofensiva del equipo. Los cambios no aportaron nada, Bonansea peleó más de lo que jugó y así a Colón se le escurrieron de las manos 2 puntos que, en la cuenta final, pueden ser dolorosos.
Lago, el de siempre
Desde el pitazo inicial de Álvaro Carranza, las posturas de ambos equipos quedaron evidenciadas sobre el verde césped del Brigadier. Colón salió decidido a ponerse en ventaja y sumaba gente en campo adversario ante un Mitre que esperaba replegado, con dos líneas de cuatro y con Rosales y Machado suelos en ofensiva y jugando contra la zaga rojinegra.
Tras un par de insinuaciones, la primera chance clara de gol llegó sobre los 10 minutos y fue para el local, con un centro de Marcioni que cayó en el punto penal para que Nacho Lago la impacte de cabeza a las manos del portero Ledesma. Si bien en intenciones y en el trámite los de Medrán eran claramente más que los de Mazzón, el tramo inicial del partido mostraba un Colón inconexo, en el que los circuitos de juego no aparecían y las sociedades no terminaban de armarse para superar la sólida resistencia de la última línea santiagueña.
Lo que podían generar sobre la derecha Peinipil y Marcioni era lo poco que mostraba el sabalero en función ofensiva, repitiéndose en centros que no encontraban a un Bonansea mucho más predispuesto para la pelea con los centrales rivales que para desnivelar en el área. Cerca de los 22, el rojinegro tuvo la segunda chance de la noche, cuando la pelota le quedó a Sarmiento para sacar un zurdazo potente que se desvió en el camino y se fue cerca del palo derecho de Ledesma.
En la siguiente, la tercera fue la vencida para Colón. El córner de Sarmiento fue a la cabeza de Bonansea, el 9 la bajó al área chica para la solitaria aparición de Ignacio Lago para anticiparse al arquero y puntear el balón para abrir el marcador y desatar el festejo de toda la parcialidad sabalera. El 10 llegó así a su séptimo tanto en el campeonato, alcanzando la línea del delantero de Godoy Cruz, Martín Pino, en la cima de la tabla de goleadores de la Primera Nacional.
El gol de Lago no solo significó un desahogo para el hincha sino que le trajo serenidad a un Colón que, ahora en ventaja, le bajó el ritmo al juego y se dedicó a controlar el trámite contra un rival que no cambiaba su actitud. En una de las últimas de la primera etapa, y tras varios minutos en donde el árbitro Carranza se hizo protagonista del partido por varias malas decisiones, Lago tuvo el segundo en sus pies, con una volea tras el desborde de Sarmiento que se fue apenas desviado.
Se durmió y lo pagó
El complemento mostró un arranque furioso de un Colón que en menos de un minuto generó dos ocasiones para ampliar la diferencia. Primero una buena combinación entre Sarmiento y Lago derivó en el remate del 7 que controló arriba el arquero Ledesma, y luego un centro atrás de Marcioni terminó con el disparo de Antonio desde el borde del área y por encima del travesaño.
En 5 minutos, volvió a tenerlo Lago, tras una maniobra magistral de Darío Sarmiento que de taco y de caño asistió al 10 para un remate que Ledesma desvió al córner. El equipo de Medrán salió al segundo tiempo decidido a liquidar la historia ante un rival que se mostraba notablemente inferior más allá de la voluntad de sus hombres. Sobre los 12 minutos, el que tuvo su primera intervención de la noche fue Matías Budiño, que tuvo que esforzarse para desviar un potente remate de Machado luego de una serie de rebotes y las dudas de la última línea local para despejar la pelota.
En la siguiente y sobre los 16, la segunda llegada del partido de Mitre derivó en el inesperado empate aurinegro. Un error de Olmedo en la salida encontró el preciso centro de Antunes a la solitaria aparición de Machado que sorprendió a Pier Barrios y superó la resistencia de Budiño para convertirse en el 1 a 1 que cayó como un baldazo de agua helada en la fría noche santafesina.
En la reanudación, Colón fue desesperado a recuperar la ventaja y encontrón en cuestión de segundos su gran oportunidad luego de que Álvaro Carranza sancionara una clara falta en el borde del área. Del tiro libre se hizo cargo Lago con un preciso derechazo que pegó en el palo izquierdo del arco de Ledesma.
Medrán buscó refrescar su ofensiva y mandó a la cancha a Lucas Cano por un extenuado Darío Sarmiento, de buen partido en el Brigadier. Llegando a los 25, otra vez Colón estuvo a punto de festejar el segundo a partir de un tiro libre de Lago. Esta vez desde el vértice derecho del área, el 10 sacó un hermoso remate que volvió a impactar el caño diestro del arco visitante.
Tras casi 15 minutos donde la incertidumbre y la falta de ideas le impidieron a los de Medrán llevar peligro sobre el arco de Ledesma, el 1 visitante se lució con una doble tapada pasados los 40. Un fuerte derechazo de Lago provocó el rebote largo del portero visitante, que se rehízo y de manera espectacular le tapó el cabezazo a Bonansea.
El técnico de Colón probó con el doble nueve con Castro pero esa variante solo terminó de confundir a un equipo que se repitió en centros que no provocaron situaciones de peligro a partir de la buena tarea de los centrales de Mitre.
En tiempo de descuento, el que se lució para evitar el triunfo aurinegro fue Budiño. Los de Mazzón construyeron una gran maniobra que derivó en el remate solitario de Rosales desde el borde del área y un manotazo salvador del arquero sabalero para enviarla al córner.
Síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Sebastián Olmedo, 3- Leandro Allende; 5- Matías Muñoz, 8- Ignacio Antonio; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
MITRE: 1- Roberto Ledesma; 4- Iván Antunes, 2- Pablo Minissale, 6- Daniel Abello, 3- Luciano Correa; 7- Elías Ramírez, 8- Mateo Montenegro, 5- Juan Ignacio Alessandroni, 11- Rodrigo González; 10- Santiago Rosales, 9- Marcos Machado. DT: Cristian Mazzón.
Goles: En el primer tiempo, a los 23 min. Lago (C). En el segundo tiempo, a los 16 min. Machado (M).
Cambios: En el segundo tiempo, a los 10 min. 17- Mateo Maldonado por Ramírez, 18- Alan López por Montenegro y 19- Enzo Avaro por González (M); a los 20 min. 14- Lucas Cano por Sarmiento (C); a los 22 min. 16- Martín Vázquez por Machado (M); a los 31 min. 15- Agustín Toledo por Muñoz y 20- Facundo Castro por Marcioni (C) y 15- Martín Rodríguez por Correa (M).
Árbitro: Álvaro Carranza.
Estadio: Brigadier López – Santa Fe