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1 a 1

Reviví los goles del empate de Colón ante Almirante Brown

El sabalero arrancó perdiendo casi desde el vestuario y logró acomodar el marcador en el segundo tiempo.

Duro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa ColónDuro partido para el Sabalero en Isidro Casanova. Crédito: Prensa Colón
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Colón empató este sábado ante Almirante Brown en un duro partido y ajustado por la fecha 16 de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Mirá tambiénAsí quedó la tabla de posiciones tras la igualdad de Colón ante Almirante Brown

El sabalero había arrancado abajo en el resultado en los primeros minutos del partido culpa de un golazo desde afuera del área de Nazareno Bazán Vera casi imposible para el arquero Budiño.

GALERÍA BICA: Almirante Brown vs Colón

GALERÍA BICA: Almirante Brown vs Colón

En el segundo tiempo el rojinegro logró presionar el arco del conjunto local y Mauro Peinipil fue el encargado de ajustar el resultado con un derechazo a los 29 minutos del complemento.

Gol de Bazán Vera

Gol de Peinipil

Cómo quedó la tabla

Con este resultado, Colón se ubica en la 3° posición de la tabla de posiciones de la zona A con 25 puntos, 18 goles a favor y 13 goles en contra.

Por el lado de Almirante Brown, el encuentro lo deja en la 8° posición de la tabla con 20 puntos, 9 goles a favor y 10 goles en contra.

Cabe recordar que el primer puesto de cada zona brinda el pasaje a la final del torneo por el primer ascenso. El perdedor de este encuentro accede al Reducido, al cual ya clasifican del 2° al 8° de cada zona.

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