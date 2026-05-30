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La previa en vivo: Colón visita a Almirante Brown en Isidro Casanova

El Sabalero juega este sábado desde las 15:30 horas en busca de prenderse nuevamente a la punta de la zona A.

Estadio Fragata Presidente Sarmiento. Crédito: Almirante BrownEstadio Fragata Presidente Sarmiento. Crédito: Almirante Brown
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Colón juega este sábado 30 de mayo ante Almirante Brown en Isidro Casanova, Buenos Aires, por la fecha 16 de la zona A de la Primera Nacional, la máxima categoría del fútbol de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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El duelo se disputa en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento de Almirante Brown con transmisión del streaming oficial de AFA, LPF Play.

El sabalero llega con 24 puntos y en zona de clasificación al Reducido en busca del segundo ascenso, cerca del primer puesto que clasifica a la final del torneo.

Minuto a minuto

14:43 / Sáb. 30.05.2026

La previa de Enrique Cruz

14:43 / Sáb. 30.05.2026
14:20 / Sáb. 30.05.2026

El vestuario listo

13:40 / Sáb. 30.05.2026

Cómo llega Almirante Brown

Almirante Brown se ubica en la 8° posición de la zona A con 19 puntos, el límite de clasificación al Reducido.

Vienen de perder como visitante por 1 a 0 ante San Miguel y acumula tres sin ganar y sin convertir goles.

13:32 / Sáb. 30.05.2026

Árbitros

El partido entre Almirante Brown y Colón será dirigido por Bruno Amiconi. Junto al juez principal estarán los asistentes de línea Juan Pablo Millenaar y Matías Noli, mientras que el cuarto árbitro será Guido Mascheroni.

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