Colón juega este sábado 30 de mayo ante Almirante Brown en Isidro Casanova, Buenos Aires, por la fecha 16 de la zona A de la Primera Nacional, la máxima categoría del fútbol de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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La previa en vivo: Colón visita a Almirante Brown en Isidro Casanova
El Sabalero juega este sábado desde las 15:30 horas en busca de prenderse nuevamente a la punta de la zona A.
Estadio Fragata Presidente Sarmiento. Crédito: Almirante Brown
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El duelo se disputa en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento de Almirante Brown con transmisión del streaming oficial de AFA, LPF Play.
El sabalero llega con 24 puntos y en zona de clasificación al Reducido en busca del segundo ascenso, cerca del primer puesto que clasifica a la final del torneo.
Minuto a minuto
13:40 / Sáb. 30.05.2026
Cómo llega Almirante Brown
Almirante Brown se ubica en la 8° posición de la zona A con 19 puntos, el límite de clasificación al Reducido.
Vienen de perder como visitante por 1 a 0 ante San Miguel y acumula tres sin ganar y sin convertir goles.
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