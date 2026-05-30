La “visitantitis” que no se cura

Colón defendió para perderlo y la reacción a tiempo le valió un punto

El primer tiempo fue muy malo, lo sostuvo Budiño (el único atento del sistema defensivo) y aprovechó el empuje del complemento para empatarlo. No está mal el resultado, pero Almirante pudo haberlo liquidado si aprovechaba todas las ventajas defensivas que le dio Colón.-