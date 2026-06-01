Enviado Especial a Buenos Aires
Los zagueros de Colón coinciden: “No ganamos, pero el triunfo está cerca”
Ambos hablaron de los problemas que tuvo el equipo en el primer tiempo y destacaron la reacción y la imagen que dejó en el segundo. “Nos duele no poder ganar”, señalaron.
Pier Barrios y Rasmussen no redondearon un buen partido en la cancha de Almirante Brown. El primer tiempo de Colón fue muy flojo, sobre todo en la casi totalidad del andamiaje defensivo (sólo se salva Budiño). Y si bien hubo una mejoría en el complemento, no alcanzó para que la imagen general se modificara. Colón hizo todo lo “posible” para perder el partido en el primer tiempo, con la sucesión de errores cometidos. En el complemento, la reacción le sirvió para que empujara al rival y así lograr el gol del empate en una jugada en la que un lateral (Ibarra) le colocó un centro preciso al otro lateral (Peinipil), para que defina con un remate cruzado e inatajable para Galván.
Pier Barrios habló luego del encuentro en Isidro Casanova y dijo que “nos hicieron un gol de otro partido, nos costó unos minutos acomodarnos y la sensación que tenemos, respecto de la campaña, sigue siendo buena. Me quedo con la imagen final, demostramos que estamos vivos y dimos una muestra de carácter en una cancha difícil y contra un rival complicado. No me voy mal, por más que el partido nos haya costado”.
El concepto general es compartido por el entrenador y Pier Barrios se refirió en los mismos términos que Medrán: “Somos competitivos, nos duele no poder ganar, pero sumar en un torneo tan parejo, es importante. El torneo es largo y tiene sus complejidades. El triunfo está cerca y ojalá que sea el domingo que viene”.
“Nos da bronca no poder ganar. Cada vez que llegamos al vestuario, es una sensación confusa la que tenemos, porque nos quedamos con la idea de que damos todo para sumar de a tres pero no se nos da. Con Almirante fue un partido trabado, friccionado y me quedo con la lucha hasta el final que dimos”.
Por último, el defensor transmitió su sensación por el resultado y por la actuación, con esta frase: “No estamos contentos, pero sí puedo decir que conformes con lo que hicimos”.
La importancia del partido del domingo
Su compañero de zaga, Federico Rasmussen, volvió al equipo luego de una lesión en el tobillo que lo marginó en el partido ante Mitre de Santiago del Estero y también compartió los conceptos de Barrios: “Fuimos de menor a mayor, nos costó el primer tiempo, nos hicieron un gol de otro partido y en el segundo tiempo se vio otra cara. Tenemos que hacerlo valer, a este punto, si ganamos en Santa Fe el domingo”.
Se lo vio con serias dificultades físicas y no corriendo con comodidad, sobre todo en el segundo tiempo. “En el final del partido me empezó a incomodar el tobillo, pero quería estar, no quería faltar. Lo que importa es que en el segundo tiempo cambiamos la imagen”.
“Ellos tuvieron 5 o 10 minutos en los que casi nos convierten el segundo gol. Pero en el segundo tiempo ya se vio una mejor imagen. Rescato la actitud del segundo tiempo”, completó Rasmussen. “Las imprecisiones y las ‘segunda pelota’ eran todas de ellos. Fue un ratito en el que nos complicaron. Está claro que no somos la imagen que dimos en el primer tiempo. Colón no es lo que se vio en el primer tiempo”, fue el concepto general del marcador central sabalero, que en el primer tiempo salvó una segura caida de su valla cuando Bazán había dejado en el camino a Budiño y remató al arco desguarnecido, llegando el ex Godoy Cruz a arrojarse para rechazar la pelota a centímetros de la línea de sentencia.
De todos modos, lo que hay que evaluar es que el rendimiento del equipo, en el primer tiempo, tuvo matices que lo asimilan a aquellos partidos olvidables de esta primera rueda, como fueron los de San Telmo y Deportivo Morón.
“Se nos hizo muy difícil la salida prolija desde el fondo, la cancha no estaba bien y por eso jugamos con muchos pelotazos. En el segundo tiempo intentamos algo diferente, hubo más juego asociado y el rendimiento cambió”, concluyó Rasmussen, quien tendrá toda la semana para recuperarse y llegar de mejor manera al partido del domingo ante Ciudad Bolívar, que empató de local ante San Miguel y superó a Colón en un punto.
En la tabla, Colón está tercero, a tres puntos de Morón y detrás de Ciudad Bolívar. En la misma posición de los sabalero, también están Los Andes y Ferro, aunque en el caso del equipo de Lomas de Zamora, con mejor diferencia de gol, algo que no debe soslayarse porque es lo que define posiciones en la tabla de la ronda clasificatoria. La diferencia sobre aquellos equipos que pugnan por entrar dentro de los ocho (Defensores de Belgrano, San Miguel y Estudiantes) es de seis puntos.
Ciudad Bolívar llegará el domingo a Santa Fe con un antecedente “poderoso” en su haber: es el equipo que menos partidos perdió, de los 36 que disputan este certamen de la Primera Nacional. Los debutantes en la categoría cayeron derrotados en una sola ocasión, pero acumulan muchos empates (8) en total. De todos modos, en este último punto, Colón no le va en zaga: empató en 7 partidos.