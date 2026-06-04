Fotos inéditas de la noche de San Juan donde Colón gritó campeón

En el archivo de El Litoral permanecen guardados estos verdaderos tesoros para la patria rojinegra. El recuerdo de un partido inolvidable que significó la primera estrella para el club de barrio Centenario

Exactamente hace cinco años atrás, Colón y su gente tocaron el cielo con las manos. Aquella noche del 4 de junio de 2021 en San Juan quedó marcada a fuego en la historia del fútbol de Santa Fe. Claro, el equipo de barrio Centenario venció a Racing por 3-0 y se consagró campeón del fútbol argentino, algo que no había ocurrido en un club de la capital provincial.

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Esa bendita estrella llegó, en el instante preciso que Néstor Pittana culminó un partido que no tuvo equivalencias, inclinado futbolísticamente a favor del plantel que condujo brillantemente Eduardo Domínguez y que tuvo una lista de abanderados como Pulga Rodríguez, Rodrigo Aliendro, Leo Burián, Federico Lértora, Christian Bernardi, entre otros.

Se dijo de todo. Se recordaron historias imposibles ocurridas antes del estrella. Se trajeron a colación las anécdotas de aquellos hinchas que ya no pudieron disfrutar de ese momento único, de éxtasis total. En simultáneo, se publicaron ciento de miles de fotos, videos y recortes. Muchos de los cuales, se convirtieron en pósters y gigantografías que guardan los fanáticos sabaleros.

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A continuación, y a modo de recuerdo, una selección de fotos del archivo de El Litoral que no vieron la luz, hasta el momento. Permanecían guardadas, junto con otras tantas desde aquella noche de San Juan.

Las fotos

La previa, con el Himno Nacional en la voz de Ángela Torres. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Minutos previos del inicio de la final. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Pulga ingresando a la cancha. Foto: Pablo Aguirre / archivo

La tradicional foto con los árbitros. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Festejos alocados a poco de salir campeón. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Pittana impartió justicia esa noche. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Gol y festejo, cinco años de una noche inolvidable. Foto: Pablo Aguirre / archivo.

La emoción de Domínguez. A un costado, Juanchi Pizzi. Pablo Aguirre / archivo.

Entre paraguas rojinegros, la celebración del título.Foto: Pablo Aguirre / archivo

A puro bombo, el director de una orquesta que gritó campeón. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Aliendro, pieza clave en el mediocampo. Metió el primer gol. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Los juveniles también formaron parte. Foto: Pablo Aguirre / archivo

3-0 en la pantalla. A segundos de salir campeón. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Nadie podía creer lo que pasaba. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Bernardi metió el segundo gol y se lesionó. Foto: Pablo Aguirre / archivo

Pulga fue sustituido. Foto: Pablo Aguirre / archivo

4 de junio de 2021, una fecha inolvidable. Foto: Pablo Aguirre / archivo

El partido

La final comenzó con un trámite parejo. Racing intentó imponer condiciones, mientras que Colón apostó por el orden y la paciencia para encontrar espacios. Durante la primera mitad hubo pocas situaciones claras y ninguno de los dos equipos logró marcar diferencias.

Todo cambió en el complemento. A los 58 minutos apareció Rodrigo Aliendro para abrir el marcador y desatar el festejo sabalero. El mediocampista aprovechó una jugada colectiva para empujar la pelota al gol y encaminar la victoria santafesina.

Con la ventaja a su favor, Colón mostró su mejor versión. A los 72 minutos, Cristian Bernardi definió con categoría tras una asistencia de Nicolás Leguizamón y estableció el 2 a 0. Racing sintió el golpe y ya no pudo reaccionar.

Sobre el final llegó la frutilla del postre. Alexis Castro coronó una gran jugada individual y selló el 3 a 0 definitivo que transformó la victoria en goleada y confirmó una consagración inolvidable.

La síntesis

Estadio: San Juan del Bicentenario (San Juan).

Árbitro: Néstor Pitana.

Goles: ST 13 min Rodrigo Aliendro (C), 27 min Cristian Bernardi (C) y 41 min Alexis Castro (C).

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda y Tomás Chancalay; Matías Rojas, Enzo Copetti y Maximiliano Lovera. DT: Juan Antonio Pizzi.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Ferreira y Alexis Castro; Cristian Bernardi y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios: En Racing ingresaron Darío Cvitanich, Ignacio Piatti, Julián López, Carlos Alcaraz y Tiago Banega. En Colón entraron Nicolás Leguizamón, Gonzalo Piovi, Santiago Pierotti, Wilson Morelo y Yeiler Góez.