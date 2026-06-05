Luego de un rendimiento que fue de menor a mayor y un empate con sabor a poco en el partido del sábado pasado en Isidro Casanova, el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, repetirá la formación inicial en el trascendental compromiso de este domingo, cuando desde las 17 reciba al escolta Ciudad Bolívar en el Brigadier General Estanislao López. El DT rafaelino siguió de cerca a lo largo de la semana de trabajo la recuperación de aquellos futbolistas que manifestaron molestias y encendieron las alarmas y tras recibir buenas noticias tanto de Rasmussen como de Marcioni, tomó la decisión de no meter mano en el equipo y sostener los 11.
Para Medrán, equipo que empata no se toca
El entrenador de Colón no realizará modificaciones y sostendrá los 11 que empezaron el partido del sábado pasado en Casanova. Marcioni dejó atrás el estado febril y entrenó a la par de sus compañeros. Barrios y Rasmussen tienen 4 amarillas y están al borde de la suspensión.
Sin dudas el del domingo no será un partido más para Colón. En un momento particular de la temporada, con un rendimiento futbolístico que parece haber encontrado una meseta y con apenas un solo triunfo en sus últimas 7 presentaciones, el sabalero está obligado a reencontrarse con la victoria en el que además será el único partido ante su gente durante el mes de junio. Luego del choque con el sorprendente equipo bonaerense, la formación rojinegra deberá disputar 3 partidos consecutivos fuera de Santa Fe, en una condición en la que apenas ganó 1 partido (a Patronato en Paraná) y en la que sufrió las 2 derrotas que acumula en la presente campaña (San Telmo y el Deportivo Morón, ambos dejando una pésima imagen).
Teniendo en cuenta esa circunstancia, pero además la realidad que presenta la tabla de este grupo A disputadas las primeras 15 fechas de la temporada, para Colón la ecuación del domingo es clara y simple: ganar como sea. Es una máxima del fútbol que jugando bien se acortan los caminos para conseguir resultados, pero también es una realidad que en el Barrio Centenario la urgencia pasa más por sumar de a 3 que por mostrar una imagen atildada.
Consciente de eso, Medrán sigue apostando por una formación ofensiva, juntando 4 hombres en el frente de ataque para tratar de asociarse y asistir a un Alan Bonansea que también saltará a la cancha con la necesidad de cortar su racha negativa y reencontrarse con el gol. La continuidad de Marcioni tras dejar atrás su cuadro febril, sumada a la sociedad que empieza a generarse entre Sarmiento y Lago son las principales herramientas que muestra Colón para tratar de inquietar a un rival que en lo que va de la temporada hizo un culto de la solidez defensiva: tiene apenas 8 goles en contra.
En el resto del equipo tampoco hay novedades, ya que si bien en el inicio de la semana mostró alguna dificultad, desde el miércoles en adelante el defensor central Federico Rasmussen pudo trabajar a la par y estará desde el arranque ante Bolívar. Afectado desde hace un par de semana por una entorsis de tobillo, al “vikingo” se lo vio correr con dificultad en varios pasajes del partido en cancha de Almirante, lo cual habría interrogantes de cara a lo que se viene. Sin embargo, las ganas del jugador y el trabajo de los kinesiólogos hicieron su parte y el ex Godoy Cruz se sostiene en una línea defensiva que ya sale de memoria junto a Peinipil, Barrios y Allende. En este sentido vale la pena recordar que tanto Pier Barrios como Rasmussen (también Castet, que va al banco), llegan a este encuentro con 4 tarjetas amarillas y al límite de cumplir una fecha de suspensión en caso de que Fabrizio Llobet decida amonestarlos el domingo.
En el medio, Medrán le ratifica la confianza a la dupla Lértora - Antonio, un tándem que mostró problemas en el primer tiempo en Casanova pero que tuvo mucho que ver con la levantada del equipo en el complemento. Nombres como los de Muñoz, Toledo, Conrado Ibarra y el propio Matías Godoy se anotan para ser opción desde un banco de suplentes que en este tramo del campeonato no le ha aportado demasiadas soluciones a Medrán.
Así las cosas, los 11 sabaleros para disputar el único partido del mes de junio ante su gente será con Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora; Marcioni, Sarmiento, Lago y Bonansea. Entre las alternativas aparecerán Tomás Paredes, Olmedo, Beltrán, Ibarra, Muñoz, Toledo, Godoy y Cano. El 20° lugar se lo disputan Castro y Thaller, aunque no habría que descartar la aparición de alguno de los futbolistas de la cantera.
Vale recordar que luego de este choque ante Bolívar, Colón se presentará el próximo sábado 13 de junio, desde las 15.30, en cancha de Defensores de Belgrano. Posteriormente, el sábado 20, nuevamente saldrá a la ruta para medirse con Chaco For Ever en Resistencia mientras que el 5 de julio y tras un fin de semana de receso deberá viajar a la Patagonia para enfrentarse con el Deportivo Madryn en el arranque de la segunda rueda.
El rival, la gran revelación
Siendo uno de los equipos recientemente ascendidos, no hay dudas de que Ciudad de Bolívar es la grata sorpresa que tiene este primer tramo de la Primera Nacional. En 15 partidos disputados, el elenco que dirige Diego Funes y que tiene al ex Colón Cristian “Kily” Vega como uno de sus nombres más reconocidos, apenas perdió un solo partido y se mantiene invicto en condición de visitante.
Con una defensa sólida que apenas permitió que le conviertan en 8 ocasiones en lo que va de la temporada, el elenco de camiseta celeste aparece hoy como único escolta del Deportivo Morón. La formación bonaerense suma 26 unidades, 2 menos que el gallito y una más que Colón, su rival el próximo domingo en Santa Fe.
Este viernes en diálogo con Radio GOL el director deportivo de Ciudad Bolívar, Martín Palisi, analizó el presente del elenco de Funes en la Primera Nacional. Al respecto, comentó: “Somos un club con mucha ambición, ordenado y con objetivos muy claros. Uno de los pilares fue sostener la base del equipo que logró el ascenso, prácticamente se quedaron nueve o diez de los once titulares”.
Siguiendo por esta linea, Palisi comentó que “el llamado de Ciudad Bolívar es seductor porque el mensaje siempre es el mismo: vamos a ser protagonistas. El objetivo es vivir partido a partido y competir en cada cancha. Ya cerramos dos incorporaciones y estamos evaluando si hace falta sumar un jugador más”. En el final, y consultado sobre la repercusión que tiene en Bolívar la campaña que viene desarrollando el equipo de Funes, el director deportivo de Ciudad explicó: “La gente cada vez se acerca más a la cancha y el interés por el club sigue creciendo”.