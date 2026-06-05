El domingo recibe a Bolívar

Para Medrán, equipo que empata no se toca

El entrenador de Colón no realizará modificaciones y sostendrá los 11 que empezaron el partido del sábado pasado en Casanova. Marcioni dejó atrás el estado febril y entrenó a la par de sus compañeros. Barrios y Rasmussen tienen 4 amarillas y están al borde de la suspensión.