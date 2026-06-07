Quedó a 5 del puntero

Colón juega sin arcos y se aleja: empató con Bolívar, quedó 5° y se vienen 3 de visitante

El equipo de Medrán fue superior al escolta de la zona pero se cansó de errar goles y se fue silbado por la gente. Ganó solo uno de los últimos 8 partidos y esta fecha lo pasó Ferro, que ganó en Resistencia. El sábado que viene visita a Defensores de Belgrano. Debutó el pibe Ingravidi.