Solidaridad sabalera

Los goles de Colón se transformaron en sonrisas: Mundo Pequeño recibió los pirulines de Franco Colella

Hace casi 21 años comenzó como una pequeña iniciativa barrial y hoy acompaña a cientos de niños, adolescentes y familias de la ciudad de Santa Fe. En ese recorrido, la entidad sumó una nueva muestra de apoyo de la comunidad, que llegó de la mano de una reconocida empresa santafesina y una iniciativa vinculada al fútbol.