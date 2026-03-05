Colón y Franco Colella entregaron 100 pirulincos a Cáritas en Santa Fe
La iniciativa se puso en marcha este jueves con una donación destinada a proyectos sociales de la ciudad. “La idea es que el hincha sienta que gana y devolverle algo fuerte a la sociedad”, destacaron del club, mientras que desde la empresa señalaron que se trata del "producto estrella” pensado para llegar a quienes más lo necesitan.
Representantes del club y de la empresa participaron de la entrega. Crédito: Flavio Raina.
Colón selló un acuerdo solidario con la panadería Panadería Franco Colella para transformar cada gol en un gesto concreto hacia la comunidad. Por cada tanto que el equipo convierta en la actual temporada de la Primera Nacional, la firma donará 100 pirulines que serán destinados a entidades benéficas.
En esta ocasión, este jueves se concretó una entrega simbólica de pirulines a la organización social Cáritas Santa Fe, en el marco de una iniciativa que busca combinar deporte y compromiso.
Guillermo Cecona, representante del club, explicó el espíritu de la propuesta: “La idea es siempre agregar un valor, que el hincha sienta que gana, que la gente sienta que gana y devolverle algo fuerte a la sociedad. Por eso estamos acá presentando esta campaña”.
El dirigente remarcó que la repercusión fue inmediata y positiva. “Estamos muy contentos y no solamente por la gran repercusión que tuvo toda esta campaña, sino por todos los mensajes de agradecimiento y de devoluciones que nos llegaron, tanto a la empresa como a la entidad”, señaló.
La consigna es clara: cuantos más goles convierta Colón, mayor será la cantidad de pirulines entregados. En esta línea dejó un mensaje para los simpatizantes: “Al hincha que siga alentando, siempre”.
Los pirulines serán distribuidos en espacios sociales. Crédito: Flavio Raina.
El productoestrella quese vuelve solidario
Desde la empresa, Sofía Pignata destacó que el producto elegido tiene un significado especial. “Es nuestro producto estrella y en esta oportunidad donamos 100 pirulincos, fue algo charlado con el Club Colón que nos pareció buenísimo poder participar. Viene bien para todos tanto para el club, como para nosotros, como para quienes lo reciben también”, expresó.
Además, explicó que en esta primera donación se entregaron los clásicos, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la variedad, incluso con la versión salada del producto.
La campaña suma 100 unidades por cada gol. Crédito: Flavio Raina.
Instituciones quetrabajan en red
El fray Luis, referente de Cáritas, valoró especialmente la iniciativa: “Para todas las instituciones que trabajan con un fin social cualquier donación viene bien, pero en este caso es algo rico que a veces no llega y la verdad que nos ayuda mucho”.
Según detalló, lo recibido será distribuido en distintos espacios con los que ya articulan acciones solidarias. Parte de la donación irá a Casa Juan Diego, que acompaña a personas en situación de calle; otra porción será destinada a la casa de madres del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia; y también al Hogar Santa Magdalena, donde residen niñas en situación de vulnerabilidad.
“Uno intenta asistir desde donde puede, acompañado con otras instituciones que, como ahora ha ocurrido, se deciden a donar, se deciden acompañar y juntos en redes terminamos ayudando a más gente”, concluyó.