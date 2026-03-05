Campaña solidaria

Colón y Franco Colella entregaron 100 pirulincos a Cáritas en Santa Fe

La iniciativa se puso en marcha este jueves con una donación destinada a proyectos sociales de la ciudad. “La idea es que el hincha sienta que gana y devolverle algo fuerte a la sociedad”, destacaron del club, mientras que desde la empresa señalaron que se trata del "producto estrella” pensado para llegar a quienes más lo necesitan.