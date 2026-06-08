Corrían 33 minutos del complemento cuando todo Colón se volcaba definitivamente sobre el arco de Rufinetti para intentar quebrar la resistencia del sólido Ciudad de Bolívar y de esa forma conseguir plasmar en la red adversaria la superioridad que mostró en gran parte del trámite del partido de este domingo en el Brigadier.
Máximo Ingravidi: “Se dio muy rápido la chance de poder debutar en este club tan grande”
El juvenil rosarino fue la cara nueva por la que apostó Medrán para tratar de romper el 0 en el partido del domingo ante Bolívar. En poco más de 15 minutos en cancha se mostró atrevido y movedizo, con capacidad para ocupar todo el frente de ataque. “Los grandes me dieron mucha confianza”, comentó.
Con flojas prestaciones de sus hombres en ofensivas, Medrán y su cuerpo técnico decidieron apostar por el juvenil Máximo Ingravidi, el delantero que llegó a Santa Fe en enero de este año para reforzar el plantel de reserva y que era la novedad en el banco de suplentes en el partido válido por la 17° fecha de la Primera Nacional.
Sin los relegados Castro y Cano como alternativas, el DT sabalero no dudó en tirar a la cancha al delantero de 19 años formado en ADIUR y con un buen paso por las inferiores de Defensa y Justicia. En más de un cuarto de hora, al “Colo” se lo notó con muchas ganas, con los nervios propios de un debut en un contexto para nada sencillo pero con capacidad para desnivelar por todo el frente de ataque.
Apenas finalizado el cotejo y en la zona mixta, Ingravidi conversó en exclusiva con El Litoral y compartió sus sensaciones en un domingo que ni él ni su familia olvidarán. Al respecto, comentó: “Lo viví con un poco de nervios, tenía el deseo de poder entrar unos minutos y cuando escuché mi nombre se me pasaron muchas cosas por la cabeza, me acordé de todo lo que luché siempre desde chiquito”.
En este sentido, y en referencia a como fueron los días previos a este estreno con la camiseta rojinegra, el ex ADIUR explicó: “Se fue dando. Durante la semana ya iba hablando con ellos y después dependía la decisión de Medrán y el cuerpo técnico de estar en la lista".
"La verdad que se dio todo muy rápido la chance de debutar en Primera en este club tan grande. Me tocó llegar a mediados de enero a Santa Fe y haber podido debutar es muy lindo la verdad”, agregó.
"Medrán me pidió que juegue tranquilo"
Yendo a lo que fueron sus primeros minutos como futbolista profesional, el joven que cumplirá 20 años el 6 de julio próximo reveló: “Cuando entré a la cancha Medrán me dijo que juegue tranquilo, que vaya a aprovechar la espalda del lateral izquierdo de ellos, que me asocie y que vaya a buscar la segunda pelota atrás de Bonansea".
"Por mis características y por lo que ha sido mi desarrollo en inferiores y en la reserva puedo jugar por todo el frente de ataque, ya sea arrancando como enganche atrás del 9, partiendo por cualquiera de las dos bandas y hasta de 9 también. Me siento cómodo en cualquiera de esas posiciones”, sumó el juvenil.
El Colo pudo generarse una sola posibilidad de gol en el ratito que le tocó pasar en cancha, con un disparo desde el borde del área que rebotó en un defensor visitante. Sobre esa jugada, recordó: “Tuve esa chance de arrancar por izquierda, enganchar y patear pero no salió del todo bien porque estaba un poco ahogado. Creo que eso a medida que vayan pasando los partidos se va mejorando”.
La falta de gol de Colón
Dejando de lado la cuestión estrictamente vinculada a su debut, y consultado acerca de la anemia ofensiva que hoy muestra el Colón de Medrán, Máximo señaló que “es una racha, que se va a terminar en el momento que alguno pueda convertir y después ya los goles van a venir solos. Son momentos en los que uno por ahí está errado, después mete un gol el 9 y ya se le abre el arco a todo el equipo".
"Yo creo que va a pasar eso, cuando alguien mete un gol ya el equipo va a agarrar confianza y va a ser más fácil. Porque el equipo fluye, hay momentos de buenas situaciones, hay llegadas de todo tipo, el tema es que la pelota no entra”, agregó.
En el final, sobre el respaldo que encontró en los referentes del plantel y su historia personal antes del soñado debut en primera, el rosarino destacó: “Los más grandes me apoyaron, me dijeron que estuviera tranquilo y que haga lo que yo vengo haciendo, que ellos me daban toda la confianza, así que eso también me relajó más".
"Jugué en ADIUR de Rosario y antes había tenido un paso por el club San Telmo de Funes y por la Academia Deportiva antes de irme a Defensa. Y yo creo que todos esos clubes donde yo pasé me ayudaron a formarme y estar acá así que sin dudas que este debut fue gracias a todos ellos”, dijo sobre su historia antes del debut.