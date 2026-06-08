Sumó sus primeros minutos como profesional

Máximo Ingravidi: “Se dio muy rápido la chance de poder debutar en este club tan grande”

El juvenil rosarino fue la cara nueva por la que apostó Medrán para tratar de romper el 0 en el partido del domingo ante Bolívar. En poco más de 15 minutos en cancha se mostró atrevido y movedizo, con capacidad para ocupar todo el frente de ataque. “Los grandes me dieron mucha confianza”, comentó.