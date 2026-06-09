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Colón no hizo pie en Santiago del Estero y perdió con Central Córdoba

Fue 2 a 0 con goles de Amarelle y Cuitiño. Con esta derrota, la décima en el torneo, los de Alejandro Russo quedaron en el 15° puesto de la Zona B, con 15 unidades en 17 presentaciones. La semana que viene cierra el primer semestre recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el Predio.

Los 11 de Colón este martes en Santiago del Estero. Foto: Prensa Central Córdoba.Los 11 de Colón este martes en Santiago del Estero. Foto: Prensa Central Córdoba.
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En la tarde de este martes, y con la disputa de seis partidos, tuvo continuidad la disputa de la 17° y penúltima fecha del Torneo de Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

En este marco, y en el estadio Alfredo Terrera de la ciudad de Santiago del Estero la reserva de Colón visitaba a su similar de Central Córdoba buscando una nueva victoria para tratar de terminar lo más arriba posible su participación en el primero de los dos certámenes que disputa la categoría durante la temporada 2026.

Ya sin chances de clasificar tras una campaña irregular en la que apenas sumó 4 victorias en sus 16 presentaciones previas, los dirigidos por Alejandro Russo se presentaban en casa del ferroviario con la novedad de la presencia del arquero Tomás Paredes desde el arranque con el objetivo de sumar minutos de acción y no perder ritmo futbolístico.

Lautaro Amarelle anotó el primer gol en el triunfo ferroviario. Foto: Prensa Central Córdoba.Lautaro Amarelle anotó el primer gol en el triunfo ferroviario. Foto: Prensa Central Córdoba.

Sin completar una buena tarea colectiva, el sabalero fue superado por la formación albinegra y terminó cayendo por 2 tantos contra 0 en la que significó la décima caída en lo que va de la campaña. Lautaro Amarelle abrió la cuenta a los 24 minutos del primer tiempo, mientras que Martín Cuitiño marcó el segundo a los 35 del complemento.

Con este resultado, Colón quedó relegado a la 15° posición del grupo B de la Copa Proyección con 15 unidades en 17 presentaciones producto de 4 triunfos, 3 empates y 10 derrotas, con 14 goles a favor y 23 en contra. La semana próxima, el sabalero completará su participación en el primer semestre del 2026 en condición de local y ante Estudiantes de Río Cuarto, con día y horario a confirmar.

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Más resultados

En el resto de los resultados del miércoles, Independiente goleó a domicilio a Lanús por 4 tantos contra 0, al tiempo que el Deportivo Riestra como local derrotó a Platense por 1 a 0. Por su parte, Aldosivi superó por la mínima a Gimnasia de Mendoza en Mar del Plata, y fue empate entre Belgrano y Atlético Rafaela por 1 a 0 en Córdoba. Por último, River derrotó a Rosario Central por 2 a 1.

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La síntesis

CENTRAL CÓRDOBA: Vallejos; Carrizo, Sabalza, Roldán, Góngora; De Felippe, Nazer, Rodríguez; Amarelle, Ibánez y Cuitiño. DT: Juan Carlos Roldán.

COLÓN: Paredes; Ibarra, Picech, Ravano, Campagnaro; Gaitán, Barbona, Gómez, Páez; Buosi y Nagel. DT: Alejandro Russo.

Alejandro Russo dirigió su primer partido en Colón. Foto: Manuel Fabatía.El equipo de Russo cierra el Apertura contra Estudiantes de Río Cuarto Foto: Manuel Fabatía.

Goles: En el primer tiempo, a los 24 min. Amarelle (CC). En el segundo tiempo, a los 35 min. Cuitiño (CC).

Árbitro: Nazareno Galeano

Estadio: Alfredo Terrera – Santiago del Estero.

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