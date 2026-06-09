Copa Proyección

Colón no hizo pie en Santiago del Estero y perdió con Central Córdoba

Fue 2 a 0 con goles de Amarelle y Cuitiño. Con esta derrota, la décima en el torneo, los de Alejandro Russo quedaron en el 15° puesto de la Zona B, con 15 unidades en 17 presentaciones. La semana que viene cierra el primer semestre recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el Predio.