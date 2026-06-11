Colón sigue buscando un 9

Nasta, Asenjo, Benegas y un “tapado” del exterior, los nombres para reforzar la ofensiva sabalera

Con un mercado de pases que va tomando color, Colotto y compañía barajan diferentes opciones para llegar a Santa Fe a pelear un puesto en el ataque con Bonansea. Al apellido del 9 de San Miguel se sumaron el del goleador de Los Andes y el delantero del Deportivo Riestra. También está en carpeta un argentino que viene de jugar en Perú.