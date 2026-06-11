A medida que pasan los días del mes de junio, y se acerca el esperado momento de la apertura del libro de pases en la Primera Nacional, la secretaría técnica sabalera que encabeza Diego Colotto, los dirigentes y el propio Medrán intensifican las gestiones en procura de conseguir los refuerzos que este plantel necesita de cara al segundo tramo de la temporada.
Nasta, Asenjo, Benegas y un “tapado” del exterior, los nombres para reforzar la ofensiva sabalera
Con un mercado de pases que va tomando color, Colotto y compañía barajan diferentes opciones para llegar a Santa Fe a pelear un puesto en el ataque con Bonansea. Al apellido del 9 de San Miguel se sumaron el del goleador de Los Andes y el delantero del Deportivo Riestra. También está en carpeta un argentino que viene de jugar en Perú.
En un momento en el cual a Colón le cuesta hacer goles y ganar partidos, la posibilidad de sumar futbolistas en posiciones de ofensiva aparece como una oportunidad de oro en un tramo clave del año, motivo por el cual el margen de error se achica y la cantidad (y variedad) de nombres crece minuto a minuto.
Siendo uno de los grandes de la divisional y siempre candidato al ascenso, el sabalero aparece siempre como una opción apetecible para cualquier jugador de la categoría que quiera ir por más, como así también para aquellos futbolistas sin continuidad en la Liga Profesional que estén dispuestos a bajar al Nacional para relanzar su carrera.
Con este panorama, y Colón en la búsqueda de un 9 ante la inminente salida de Facundo Castro y la probable baja de Lucas Cano, el mercado empieza a traer apellidos con opciones concretas para convertirse en integrantes del plantel de Medrán.
Al de Bruno Nasta, en las últimas horas se sumaron nuevos apellidos por los cuales Colón hizo averiguaciones o bien fueron acercados por sus representantes a los dirigentes rojinegros.
En este sentido, uno de los nombres sobre la mesa fue el de Mauricio Asenjo, el centro delantero surgido de Banfield que es goleador de Los Andes, uno de los competidores directos que tiene el sabalero en la zona de vanguardia del Grupo A.
El propio jugador reconoció en declaraciones periodísticas realizadas este miércoles que tuvo sondeos de equipos de Primera y del Nacional, pero que su deseo es el de terminar la temporada en el equipo de Lomas de Zamora.
Descartada la posibilidad de ascenso, este jueves se conoció el interés de Colón por Nicolás Benegas, el 9 misionero del Deportivo Riestra que jugó 15 partidos y anotó un gol en lo que va del 2026, sumando minutos tanto en el Apertura como en la Copa Sudamericana.
Relegado en la consideración del DT del malevo, el misionero de 30 años de edad y 1.85 de estatura asomar como otra buena alternativa para pelear el puesto o bien complementarse con Alan Bonansea. De todos modos, vale aclarar que Benegas está en el radar de varios equipos de la Liga Profesional, por lo que su arribo a Santa Fe no sería para nada sencillo.
Una opción desde el exterior
Ante este panorama, aparece en el horizonte de los dirigentes de Colón y la secretaría técnica el nombre de un “tapado”. Si bien no trascendieron demasiados detalles, sería un centro delantero argentino pero con actualidad en el fútbol del exterior, más precisamente en Perú.
El Litoral pudo saber este jueves que se trata de un jugador con buenos registros goleadores en otras ligas de Sudamérica, pero que además tiene un pasado con la camiseta sabalera y sería la gran apuesta en el ataque para la recta final de la temporada.
Otro enganche en el radar
A los nombres de estos delanteros, se sumó Carlos Fernando Valenzuela, un volante ofensivo de 29 años que viene de ser compañero de Federico Lértora en el Querétaro de México. Tal y como le sucedió al capitán sabalero, el futbolista quedó libre del elenco azteca a fines del año pasado y viene sin tener actividad en el primer semestre del 2026.
Valenzuela supo ser pieza clave en el ascenso de Barracas Central a la Liga Profesional de 2021, ejecutando el penal que le dio la victoria al guapo en la recordada final frente a Quilmes en cancha de Racing.