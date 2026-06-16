Unión vuelve este miércoles con Madelón

Mientras llega Leo, se irían los “de la guía”: Díaz y González

El famoso DAD tendría casi todo acordado para irse seis meses a préstamo a Patronato de Paraná en el ascenso mientras que el “Rayo” renueva por dos años para jugar en Riestra. Suben muchos chicos de reserva a la pretemporada.