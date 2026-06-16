Mientras el Mundo Unión espera con mucha expectativa e ilusión la llegada de Leonardo Carol Madelón para extender su vínculo con el Tate por 18 meses (falta la firma y la foto con Spahn), el director deportivo Santiago Zurbriggen activa las gestiones que, por ahora, tienen que ver más con bajas que altas.
Mientras llega Leo, se irían los “de la guía”: Díaz y González
El famoso DAD tendría casi todo acordado para irse seis meses a préstamo a Patronato de Paraná en el ascenso mientras que el “Rayo” renueva por dos años para jugar en Riestra. Suben muchos chicos de reserva a la pretemporada.
DAD a Patronato, "Rayo" a Riestra
En ese sentido, dos elementos que formaron parte del bloque ofensivo/ataque del Unión 2026 empiezan a armar sus bolsos. Es el caso de Diego Armando Díaz (DAD9, jugador el que el Tate adquirió en 150.000 dólares a Sportivo Las Parejas sin rodaje deportivo en este semestre.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, ahora sí se dará su llegada a Patronato de la Juventud Católica de Paraná para buscar el ascenso.
En el mercado anterior, cuando el Tate compró a DAD, el ex Las Parejas tenía ofertas de Chile y de Patronato, pero hubo un volantazo de Madelón, porque Leo pensó que lo mejor era que se “fogueara” en otro club pero después decidió tenerlo en el plantel. Con el buen rendimiento de Cristian Tarragona-Marcelo Estigarribia, el DAD casi no jugó. Es más, el tercero en discutir fue el”Huevo” Colazo.
El otro elemento ofensivo que se va de López y Planes es Tomás González, que fue utilizado algunos minutos por el cuerpo técnico. El “Rayo”, adquirido en su momento por Unión a Nueva Chicago, extenderá su contrato con el Tate por dos temporadas y será cedido a préstamo al Deportivo Riestra de la Liga Profesional.
En consecuencia, a la espera del retorno de Leonardo Carol Madelón, empieza una sangría que era previsible por López y Planes. Se irá Rafael Profini a Ucrania; rescindirán Claudio Corvalán y Enzo Roldán; no renovarán Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez.
Se activan bajas, suben los pibes
A este listado hay que sumar los jugadores “en vidriera”: Mateo Del Blanco (¿Francia?), Maizon Rodríguez (Independiente) y Julián Palacios (México). Por otro lado, en el famoso rubro de “rendimientos en revisión” aparecen Franco Fragapane y Santiago Solari. O sea, “nace un nuevo Unión” para el post Mundial.
Todo este movimiento genera, por cantidad, la promoción lógica de los chicos de la reserva de AFA, que comenzarán a entrenar con el plantel de Leo Madelón en Casa Uniíon.
Por empezar, Cerrudo, Vera, Pedano y Fagioli no forman parte del plantel de Ale Trionfini que viaja a Córdoba para jugar contra Instituto en reserva. Los cuatro, más al lateral Ayala, arrancarán este miércoles con el plantel superior del Tate.
A ese grupo se sumarían Peresutti, Fazzi y Kuverling (el interesante arquerito del Tate está siendo seguido muy de cerca por la Selección Argentina Sub 20). Esto, sin dudas, más allá del resultado deportivo de la reserva, habla del muy buen trabajo que se hizo en este semestre para “preparar” a los jugadores que Leo Madelón necesite en el corto o mediano plazo.