Son las últimas horas de vacaciones...

Vuelve Unión, se va el “Rayo” y se la juega la reserva en Córdoba

Este miércoles, desde las 9.30 y en las ahora propias instalaciones de Casa Unión, volverá al trabajo el plantel de Leo Madelón. El equipo de Ale Trionfini con el sueño de clasificar a los cruces.