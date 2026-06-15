El mismo día (este miércoles 17 de junio) que volverá a los trabajos el plantel profesional de Unión, con Leonardo Carol Madelón a la cabeza, la reserva tatengue de AFA se jugará sus chances: tiene que ganar en Córdoba y esperar otros resultados. El “Rayo”, casi jugador de Riestra.
Vuelve Unión, se va el “Rayo” y se la juega la reserva en Córdoba
Este miércoles, desde las 9.30 y en las ahora propias instalaciones de Casa Unión, volverá al trabajo el plantel de Leo Madelón. El equipo de Ale Trionfini con el sueño de clasificar a los cruces.
Un ojo acá y el otro en "La Docta"
Hay que recordar que, después de la esperada noticia del Mundo Unión acerca de la continuidad de Leonardo Carol Madelón (renovará Leo y estampará la firma por 18 meses), el plantel profesional está citado para volver a los ensayos este mismo miércoles, desde las 9.30, en Casa Unión.
Leo, el “Moncho” Ruiz, “Nico” Vazzoler y Augusto Madelón, entre otros integrantes del staff técnico, encabezarán la esperada vuelta a los entrenamientos de un plantel que tiene el objetivo de “seguir creciendo y volver a los planos internacionales: jugar una Copa Conmebol en 2027”.
El mismo día que volverá la plantilla profesional, la reserva de Unión que milita en el Torneo Proyección de la Liga Profesional se jugará su última carta para entrar a los mata-mata.
El equipo de Alejandro Trionfini, que volvió al club después de un exilio deportivo, viene de ganarle 2-0 a los tucumanos, con lo cual llega con chances de meterse entre los mejores de la zona para los cruces.
Hoy, antes de la última fecha, las posiciones son las siguientes: Argentinos 28, River 28, Racing 27, Atlético Tucumán 27, Rosario Central 26, Talleres 26 y Unión 26.
Muchos se preguntan ¿qué necesita Unión?: primero, ganarle a Instituto en Córdoba este miércoles y así alcanzar los 29 puntos. Después, esperar que dos de estos cuatro equipos no ganen, a saber: Racing (27), Atlético Tucumán (27), Rosario Central (26) y Talleres (26).
¿Qué partidos mirará de reojo el Tate?: Atlético Tucumán-Gimnasia: le sirve que Atlético empate o pierda; Gimnasia Mendoza-Argentinos: necesita que Argentinos no gane; Talleres-Racing: si empatan, Racing llega a 28 y Talleres a 27; si gana Talleres, llega a 29 y Racing queda en 27; si gana Racing, llega a 30 y Talleres queda en 26. Banfield-River: necesita que River no gane; Rosario Central-Vélez: que Central empate o pierda.
Pasando en limpio: Unión le gana a Instituto y llega a 29. En consecuencia, si Atlético no le gana a Gimnasia queda con 27 o 28; si Central no le gana a Vélez queda con 26 o 27; si Talleres-Racing termina empatado.
El "Rayo" renueva por dos y se va a Riestra
Finalmente, volviendo a las cuestiones del plantel profesional de Leo Madelón, estaría casi todo acordado para extender el vínculo con Tomás González, con la idea que pueda tener rodaje en otro club de la Liga Profesional.
En principio, el destino del “Rayo”, adquirido en su momento por la Comisión Directiva del Tate, sería el Deportivo Riestra. Unión, que en su momento lo buscó estando en Nueva Chicago, lo fue cediendo a préstamo a clubes como Quilmes, Ferro y Arsenal de Sarandí. La idea, por lo visto, es que pueda “mostrarse” en Riestra y no perder capital.
Incluso, el colega Maxi Bravo anticipó que “Tomas González extendió su contrato por dos años y jugará en el Deportivo Riestra”.
El 8 de julio de 2022, Unión publicaba: “El delantero Tomás González será incorporación tatengue. Tiene 19 años y proviene de Nueva Chicago. Firma contrato por tres años, adquiriendo Unión el 50 por ciento”.
Ese año que Unión lo buscó, el “Rayo” había sido convocado por Javier Mascherano para integrar el Seleccionado Sub20. Con la camiseta de Nueva Chicago, en ese 2022, había jugado 20 partidos con 6 goles, siendo por ese entonces uno de los jugadores más elogiados de la Primera Nacional.