Los temas tatengues en medio del Mundial

Unión: vuelve Madelón, se van varios y arranca la pretemporada

Este miércoles, a las 9.30 en Casa Unión, se dará el retorno del plantel profesional rojiblanco pensando en la segunda mitad del 2026. Hay bajas confirmadas y empiezan las gestiones de Zurbriggen en el mercado.