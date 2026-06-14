Con la confirmación de Leonardo Carol Madelón por un año y medio, Unión buscará darle continuidad al proyecto futbolero en la segunda mitad del 2026, intentando crecer un poco más: primero entró a los mata-mata y después llegó un escalón más, superando a los mendocinos y siendo eliminado por el que finalmente sería el campeón del fútbol criollo (Belgrano de Córdoba).
Unión: vuelve Madelón, se van varios y arranca la pretemporada
Este miércoles, a las 9.30 en Casa Unión, se dará el retorno del plantel profesional rojiblanco pensando en la segunda mitad del 2026. Hay bajas confirmadas y empiezan las gestiones de Zurbriggen en el mercado.
Leo Madelón, que disfrutó de algunos días de descanso junto a su familia en Europa, convocó a los jugadores profesionales tatengues para el día miércoles 17 de junio desde las 9.30 en el predio propio de Casa Unión.
Más allá que la temporada retomará en el mes de julio, no hay tiempo que perder, por lo que el propio entrenador, el director deportivo Santiago Zurbriggen y el presidente Luis Spahn arrancaron con los primeros sondeos de mercado, de cara a lo que será la segunda mitad de este año.
Esta vez, a diferencia de los últimos mercados, Unión está obligado y necesitado a vender futbolistas propios. Como se sabe, hay una oferta casi cerrada del fútbol de Ucrania para llevarse a Rafael Profini, que junto con Juan Pablo Ludueña consolidaron la idea de insertar en Primera División a jugadores canteranos. Los dos, viniendo del semillero, se ganaron la titularidad, nunca les quedó grande la responsabilidad, fueron competitivos y se destacaron.
En principio, los detalles más importantes están acordados con el Metalist 1925: si bien al “5” de Unión lo maneja Christian Bragarnik, fue otro representante el que acercó la propuesta que se acerca a los tres millones de dólares para las arcas tatengues, con un contrato de cuatro años para el futbolista.
Por lo que pudo saber El Litoral, sólo faltan los detalles finales: porcentajes, formas de pagos, impuestos y comisiones. Hasta último momento, la idea de los dirigentes de Unión es poder quedarse con un porcentaje de la ficha de Rafael Profini, pensando en negocios futuros.
¿Qué otros jugadores se podrían ir?: por lo que recibieron de información los dirigentes de Unión de parte del representante del mismo jugador, hay una oferta concreta de México por Julián Palacios, uno de los mejores en este primer semestre. Fue la “Gata” Fernández, ex jugador y ahora agente de Palacios, el que notificó de este interés (se desconoce el club).
Unión es socio con San Lorenzo hasta septiembre en partes iguales, recordando que el contrato del jugador con el Tate termina en diciembre. Si el jugador se va antes de la fecha estipulada en septiembre, Unión recibe la mitad; vencida esa fecha, se queda con el 30 por ciento.
En la estantería de las ventas, hay dos jugadores con cláusulas de salidas: uno es Mateo Del Blanco y el otro es Valentín Fascendini. En el caso del “Mini”, está fijada en 2.5 millones de dólares (en un solo pago, de contado y libre de impuestos) y trascendió el interés del fútbol de Francia. La del zaguero es menor: 1.3 millones de dólares y lo buscan dos clubes de México.
Finalmente, el plantel se depurará por cuestiones naturales. En el primer listado de “ex” aparecen el ofensivo Nicolás Palavecino y el lateral uruguayo Emiliano Álvarez: los dos préstamos finalizarán el próximo 30 de junio.
En el caso del todocampista (habilidoso pero sin gol) tiene que volver a Defensa y Justicia; en cuanto al marcador de punta, su club de origen es Defensor Sporting, equipo del fútbol charrúa.
En el segundo tándem de bajas aparecen Claudio Corvalán y Enzo Roldán, dos jugadores que prácticamente no fueron tenidos en cuenta en los últimos meses por Leo Madelón, más allá que el “Mugre” ingresó algunos minutos.
Con el ex referente y capitán en los tiempos del “Kily”, el acuerdo está prácticamente sellado: rescindiría su contrato seis meses antes, estando acordada la forma de pago de los documentos que le entregaría el club.
En lo que hace a Enzo Roldán, el secretario técnico trabaja para intentar encontrarle una salida a un futbolista por el cual Unió pagó, en su momento, más de un millón de dólares.
Finalmente, en el tercer grupo hay muchos jugadores “en revisión”, esperando cómo se mueve el mercado. Ahí se ubican Augusto Solari y Franco Fragapane, ambos con contrato y también con muy poco protagonismo en Unión acorde a sus respectivas trayectorias.
De todos modos, hasta que no se produzca la llegada física de Leo Madelón para iniciar la pretemporada este miércoles en Casa Unión no se generarán mayores novedades en cuanto a las bajas por rendimiento y sus reemplazos.
Es poco lo que se mueve el fútbol argentino a nivel interno, esperando el debut de la Selección Argentina en el Mundial. Acaso lo más ruidoso se dio a nivel entrenadores, y que se conoció la noticia en uno de los equipos de la Liga Profesional: Rubén Darío Insua no seguirá al frente de Barracas Central como entrenador de cara al segundo semestre del año. Tras concluir la primera mitad de la campaña con una victoria sobre Huracán por Copa Argentina, el Guapo tomó la decisión de cesar al Gallego, que estaba por cumplir dos años en el cargo.
El ídolo de San Lorenzo tomó las riendas de la escuadra barraqueña en septiembre del 2024, un ciclo de 74 encuentros donde logró la histórica primera clasificación a un certamen continental al disputar la Copa Sudamericana 2026.
Pese a ello, los resultados no acompañaron en el comienzo del 2026, al quedarse afuera de la posibilidad de disputar los playoffs del Torneo Apertura en la última fecha (al perder con Banfield como local) y en el plano internacional finalizó en el último puesto de su grupo con solo tres puntos producto de esa misma cantidad de empates.
En total, el Gallego cosechó 23 triunfos, 28 empates y 23 derrotas durante su tiempo al mando del Guapo, que ya inició la búsqueda de su sucesor al haber firmado ya la rescisión del contrato con Insua; que contaba con contrato hasta fin de año con el club. Por lo que pudo averiguar El Litoral, el más firme candidato a reemplazar a Insúa en Barracas Central es el “Kily” Cristian González, ex DT de Unión antes de la llegada (hace un año) de Leo Madelón.