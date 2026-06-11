Tiene 20 años y nació en Pilar

Camilo Rey Domenech, volante central de las inferiores de Boca, estaría en el radar de Unión

El volante central que debutó a principios de la mano de 2025 de la mano de Fernando Gago y tuvo muy pocas posibilidades en los ciclos de Russo y Úbeda tiene la opción de salir del xeneize a buscar rodaje en otra institución. En Buenos Aires aseguran que el tatengue y Platense se contactaron con el consejo de fútbol para averiguar su situación pensando en una cesión a préstamo.