A menos de 24 de horas de que el director deportivo Santiago Zurbriggen anunciara de manera oficial el acuerdo alcanzado con Leonardo Madelón para la continuidad del histórico entrenador al frente del plantel profesional de Unión de Santa Fe, comenzaron a sonar en la Avenida los primeros nombres apuntados en el mercado de pases que lentamente comienza a activarse.
Camilo Rey Domenech, volante central de las inferiores de Boca, estaría en el radar de Unión
El volante central que debutó a principios de la mano de 2025 de la mano de Fernando Gago y tuvo muy pocas posibilidades en los ciclos de Russo y Úbeda tiene la opción de salir del xeneize a buscar rodaje en otra institución. En Buenos Aires aseguran que el tatengue y Platense se contactaron con el consejo de fútbol para averiguar su situación pensando en una cesión a préstamo.
En este marco, y ante la inminente salida por venta de Rafael Profini que también fuera expresada públicamente por el mánager, desde Buenos Aires se supo este jueves que Unión habría puesto los ojos y realizado las primeras gestiones por un prometedor volante central de las inferiores de Boca y con un puñado de minutos en Primera División.
La referencia es para Camilo Rey Domenech, un “5” clásico nacido hace 20 años en la localidad bonaerense de Pilar y que debutara como profesional con la camiseta azul y oro precisamente en Santa Fe, en el partido que el Boca que por entonces dirigía Fernando Gago le ganó a Argentino de Monte Maíz en cancha de Colón por la primera fase de la Copa Argentina del 2025.
Con proyección pero sin lugar
Desde aquel 22 de enero hasta la fecha, Rey Domenech fue perdiendo terreno en el primer equipo ante la gran cantidad de futbolistas que Riquelme y compañía incorporaron en su puesto, razón por la cual en el último semestre sumo mucho más rodaje con el plantel de reserva que con la formación que dirigió Claudio Úbeda.
Ante la llegada del Vasco Arruabarrena al banco xeneize, la situación del jugador de 1.78 de estatura no parece modificarse, razón por la cual en Boca le abren la puerta para salir cedido a préstamo con el objetivo de sumar rodaje en otra institución.
En esta búsuqeda, el sitio Planeta Boca Juniors consigna por estas bhoras que serían 2 los clubes que, atendiendo a esta situación de Rey Domenech, se habrían contactado con la dirigencia del club de la ribera para pedir condiciones por el volante central.
Platense también lo quiere
La referencia es para Platense y para Unión, de quien se dice tomó la delantera y llamó a las oficinas de Brandsen 805 para explorar la posibilidad de sumar al joven valor en calidad de préstamo para el segundo semestre de la temporada.
Con un competidor importante como el calamar, que tiene doble competencia y jugará octavos de final de la Copa Libertadores, la de Rey Domenech asoma como una posibilidad interesante para que Unión apueste por un joven del que se habla maravillas en Boca Predio pero que hoy aparece relegado en un puesto donde el equipo del Vasco tiene figuras de la talla de Leandro Paredes.
En caso de concretar la llegada del hombre de Boca, y de darse la salida de Profini, Unión quedaría cubierto en esa zona con el capitán Mauro Pittón, Lucas Menossi, el juvenil Emilio Giaccone y Rey Domenech, que puede moverse como el clásico 5 de corte o bien soltarse unos metros y jugar en una zona mixta aportando dinámica y buena distribución del balón.
La gestión está en marcha y en la Avenida esperan un guiño favorable desde el barrio de La Boca para tener a préstamo a una de sus “joyitas”.