Firmará por 18 meses

Lo confirmó Zurbriggen: Madelón seguirá siendo el entrenador de Unión

El director deportivo anunció el acuerdo total para que el histórico entrenador firme un nuevo contrato hasta diciembre de 2027. Agregó que la próxima semana estará al frente de la pretemporada y que avanzarán sobre la conformación del nuevo plantel.