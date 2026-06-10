Lo que era un secreto a voces desde las primeras horas de este miércoles terminó de ser confirmado de manera oficial por la noche y a partir del testimonio del secretario deportivo del Club Atlético Unión, Santiago Zurbriggen.
Lo confirmó Zurbriggen: Madelón seguirá siendo el entrenador de Unión
El director deportivo anunció el acuerdo total para que el histórico entrenador firme un nuevo contrato hasta diciembre de 2027. Agregó que la próxima semana estará al frente de la pretemporada y que avanzarán sobre la conformación del nuevo plantel.
En una entrevista con el programa de radio oficial de la institución, y que luego fuera replicado a través de todas las redes sociales, el valesano oficializó el acuerdo alcanzado entre la propia entidad y Leonardo Carol Madelón para que el ídolo siga siendo el entrenador del primer equipo rojiblanco.
Según adelantó el propio Zurbriggen, Leo firmará un nuevo vínculo por 18 meses, extendiendo este cuarto ciclo al frente de Unión hasta diciembre del próximo año 2027.
La pretemporada comienza la semana próxima
Si bien resta la firma, y terminar de pulir los últimos detalles de este nuevo contrato, es un hecho que en el transcurso de la próxima semana y cuando retorne de sus vacaciones, Madelón se ponga al frente de la pretemporada rojiblanca con vistas al segundo semestre de 2026.
Tras la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y en la segunda fase de la Copa Argentina a manos de Independiente, sumado al hecho de que el vínculo anterior había caducado durante el mes de mayo, en el mundo Unión estaba planteada la incógnita respecto de la continuidad del histórico DT.
Tras varias semanas de intensas negociaciones entre la dirigencia que encabeza Luis Spahn, el propio Madelón y su agente, Cristian Bragarnik, en las últimas horas se llegó a buen puerto tanto en la cuestión económica como en la parte deportiva para continuar trabajando juntos en el futuro inmediato.
El mercado de pases que se viene
Precisamente sobre esto último, el mánager rojiblanco confirmó que resuelta la cuestión de la continuidad del entrenador, las partes ahora comenzarán a avanzar respecto de la conformación del plantel que afrontará el Clausura 2026 con el desafío de mejorar lo hecho en las últimas 2 campañas.
En este sentido, Zurbriggen dejó en claro que hay varios nombres de jugadores tatengues que suenan fuerte en el mercado como posibilidad de venta, y que en función de eso también se definirá la política de incorporaciones.