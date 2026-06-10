A pesar que el Mundo Unión, al menos de manera oficial, se caracteriza por una tensa calma y un profundo silencio, todos los caminos “no convencionales” desde la comunicación conducen a un solo escenario: el acuerdo entre Luis Spahn, Christian Bragarnik y Leonardo Carol Madelón “ya está”, más allá de las formalidades finales.
Madelón no arranca el lunes pero el acuerdo con Unión “ya está”
La pretemporada tatengue, tal como estaba previsto en un primer momento, se iniciará el lunes 15 de junio en Casa Unión. Con el virtual acuerdo y a la espera de la firma, “Moncho” Ruiz, Nicolás Vazzoler y Madelón hijo al frente del plantel.
Todos los caminos conducen al sí
Tanto el entrenador tatengue como su representante no están en la Argentina; en el caso del ex “10” rojiblanco de vacaciones con la familia en Europa.
De todos modos, como una prueba irrefutable que el acuerdo ya está, el plantel volvería este lunes 15 (como estaba previsto) en Casa Unión y quienes estaría recibiendo a los players serían el “Moncho” Ruiz, Nicolás Vazzoler y Augusto Madelón. “Leo llegará el 17 o 18”, deslizan por López y Planes.
Después de tres semanas de descanso, el plantel profesional del Club Atlético Unión volverá a sus actividades e iniciará la pretemporada. Seguramente, como ocurre en este tipo de retorno, mucho más con un receso muy largo como consecuencia del Mundial FIFA 2026, habrá algunos jugadores que tengan algunos permisos especiales.
En la cuenta regresiva esperando por la llegada de Madelón, el secretario técnico Santiago Zurbriggen es quien avanza con las gestiones de altas y bajas Por otro, lado como ocurre con la mayoría de los clubes, el inicio de la pretemporada es “subiendo” al plantel superior algunos chicos de divisiones inferiores que están en la reserva.
En ese caso se apuntan a dos defensores: el lateral Lucas Ayala (tiene contrato profesional hasta diciembre de 2028) y el zaguero Tomás Fagioli (también con contrato profesional hasta el mes de diciembre de 2027).
Mirando el almanaque, el plantel superior volvería este lunes y la reserva de AFA, que dirige Alejandro Trionfini, se juega su última carta para poder clasificar para jugar los mata-mata en la Liga Profesional el miércoles 17 contra Instituto en Córdoba.
“Seguramente vamos a priorizar no desmantelar la reserva y que los chicos que están apuntados para empezar con el plantel de Primera lo hagan después de la competencia. Lo mejor sería que clasifiquen y sigan jugando, porque es un orgullo para el club”, sostienen.
El mercado: mucho ruido, poca música
Al mismo tiempo, más allá de la supervisión general del presidente Luis Spahn, Unión sigue avanzando con cada una de las gestiones. Son muchos los jugadores que aparecen con posibilidades de salida, incluso dos ellos con cláusulas automáticas: Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini.
A ellos se suma la chance de transferir definitivamente a Thiago Cardozo a Belgrano de Córdoba, la chance de Maizon a Independiente, lo de Rafael Profini a Ucrania y hasta un interés por Lautaro Vargas.
“Hasta ahora, sólo llegaron dos ofertas oficiales y formales a Unión: la rechazada a Botafogo de Brasil por Maizon y la de Ucrania por Rafael Profini. Después, rumores y trascendidos hay para todos los gustos y de todos los colores”, explican.
En cuanto a las salidas definitivas de la institución, la puerta se habilitaría para el “Mugre” Claudio Corvalán y para Enzo Roldán, los dos casi sin ser utilizados en el último semestre pero con medio año más de contrato con el Tate. “La idea es hacer números, acordar con los dos y buscar una salida que les convenga a todos”, se escucha cerca del 15 de Abril.