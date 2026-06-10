El ex “10” y Bragarnik están en el exterior

Madelón no arranca el lunes pero el acuerdo con Unión “ya está”

La pretemporada tatengue, tal como estaba previsto en un primer momento, se iniciará el lunes 15 de junio en Casa Unión. Con el virtual acuerdo y a la espera de la firma, “Moncho” Ruiz, Nicolás Vazzoler y Madelón hijo al frente del plantel.