La institución fue fundada en 2016

A Profini lo siguen buscando desde Ucrania: el Metalist 1925 ofreció 3 millones

La dirigencia de Unión tiene sobre la mesa un ofrecimiento formal para comprar el pase del volante central que en septiembre cumplirá 23 años. El oriundo de San José de la Esquina, que es representado por Bragarnik y tuvo un semestre consagratorio de la mano de Madelón, evalúa los pasos a seguir en su carrera con un destino que plantea dudas por la situación bélica en la región.