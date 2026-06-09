Del Blanco, Vargas, Maizon, Tarragona, Palacios y hasta Mansilla parecían ser los nombres de futbolistas del plantel profesional de Unión que picaban en punta con la chance de salir de Santa Fe mediante una transferencia que redunde en un ingreso millonario para las necesitadas arcas de la entidad de la Avenida.
A Profini lo siguen buscando desde Ucrania: el Metalist 1925 ofreció 3 millones
La dirigencia de Unión tiene sobre la mesa un ofrecimiento formal para comprar el pase del volante central que en septiembre cumplirá 23 años. El oriundo de San José de la Esquina, que es representado por Bragarnik y tuvo un semestre consagratorio de la mano de Madelón, evalúa los pasos a seguir en su carrera con un destino que plantea dudas por la situación bélica en la región.
En este marco, desde la semana pasada irrumpió con fuerza el nombre de Rafael Profini, el mediocampista central de apenas 22 años que se convirtió en pieza clave este semestre en el equipo de Madelón y que despertó el interés concreto del fútbol europeo. Según pudo saber El Litoral, la propuesta por el futbolista rondaría los 3 millones de dólares.
Representado nada menos que por Cristian Bragarnik, Profini ganó terreno rápidamente en un destino exótico pero que además atraviesa una situación muy particular por el conflicto bélico que protagoniza. La referencia es para Ucrania, con dos equipos que militan en la Premier League de aquel país manifestando su deseo de contar con el jugador formado en Centenario de San José de la Esquina.
Presente y futuro
De esta forma, en las últimas horas ingresaron a las oficinas de López y Planes 3535 dos propuestas concretas para hacerse con los servicios del futbolista de 1 metro 84 que puede desempeñarse en el mediocampo como en la zaga central, ofreciendo presencia para la marca pero también ductilidad para salir jugando y asociarse por abajo.
Estas virtudes, lo hicieron convertirse rápidamente en un elemento clave del equipo de Leo, adueñándose del puesto que en diciembre dejó vacante “Caramelo” Martínez para hacer una muy interesante dupla de volantes centrales con Mauro Pittón.
En lo que va del 2026, “Rafa” dijo presente en los 20 partidos que jugó Unión entre el Apertura y la Copa Argentina, anotando un gol ante Gimnasia de Mendoza y repartiendo varias asistencias, incluyendo 3 en el mismo partido en la victoria sobre Sarmiento en el Eva Perón.
En total, desde que debutó en 2024 de la mano de Kily González, Profini acumula 45 partidos con la camiseta de Unión en Primera División, marcando una gran proyección.
Sus cualidades, sumadas al trabajo de Bragarnik en el viejo continente, hicieron que la semana pasada trascendiera el deseo del Shaktar Donetsk, uno de los equipos más grandes y con más historia del fútbol ucraniano.
Por estas horas, se supo que el Metalist 1925 de la Premier de aquel país también puso los ojos en el volante, haciendo una jugosa oferta económica tanto para el jugador como para Unión, club dueño del 100% de su ficha.
Según informó el portal especializado Transferfeed, el Metalist presentó una oferta cercana a los tres millones de euros por la ficha del nacido en San José de la Esquina.
La publicación señala además que el entrenador del conjunto ucraniano, Mladen Bartulovic, habría solicitado especialmente la incorporación del mediocampista, al que considera una pieza ideal para reforzar su estructura futbolística.
Con este panorama, son horas cruciales en la Avenida, tanto para que la dirigencia le termine de bajar el martillo al ofrecimiento concreto por una de sus “joyitas” como para el propio jugador, que debe tomar junto a su entorno una decisión crucial respecto de su futuro tanto a nivel profesional como en el plano personal.
El club y la realidad de Ucrania
El Metalist 1925 fue fundado en 2016 en la ciudad de Járkiv como una nueva institución impulsada por dirigentes y exjugadores vinculados históricamente al tradicional Metalist Járkiv. Esto sucedió años después de que esa institución fuera descalificado de las competiciones profesionales por problemas económicos y administrativos.
En apenas una década, el club que quiere a Profini protagonizó un ascenso meteórico, comenzando a competir en certámenes amateurs para luego llegar a los torneos de ascenso en Ucrania y finalmente alcanzar la Premier que lo tiene como uno de sus animadores.
Respecto del desarrollo de las competencias profesionales en aquel país, se sabe que la Premier League continúa en desarrollo respetando estrictos y muy particulares protocolos de seguridad.
Es así que en cada partido se tiene a disposición un refugio antiaéreo cercano. Además, las autoridades tienen la potestad de frenar los encuentros de inmediato cuando se activan alertas por ataques con drones o misiles.