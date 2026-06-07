Para el Mundo Pirata es un refuerzo clave

“Belgrano debe comprar a Thiago; creo que se va arreglar con Unión”

Así como primero el presidente Artime reconoció la negociación con el Tate, ahora entró en escena el entrenador profesional de arqueros en el Celeste. Marcelo Misetich aseguró: “Se trata de una cifra muy elevada pero…”.