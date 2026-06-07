Desde hace varios años, el entrenador de arqueros de Belgrano es el mismo y es uno de los colaboradores del cuerpo técnico que encabeza Ricardo Zielinski. Se trata de Marcelo Misetich, exarquero del conjunto de Tiro Federal de Rosario que ascendió a la Primera B Nacional, hoy denominada Primera Nacional, en la temporada 2002/2003.
“Belgrano debe comprar a Thiago; creo que se va arreglar con Unión”
Así como primero el presidente Artime reconoció la negociación con el Tate, ahora entró en escena el entrenador profesional de arqueros en el Celeste. Marcelo Misetich aseguró: “Se trata de una cifra muy elevada pero…”.
Misetich fue uno de los protagonistas del conjunto de barrio Ludueña que conquistó el torneo Argentino A, siendo una de las principales figuras, con grandes actuaciones, entre otras en las finales de ida y vuelta contra Racing de Córdoba.
En medio del feliz receso, después de Belgrano Campeón, Marcelo Misetich habló con los colegas de Córdoba y dio su opinión acerca de una negociación clave en este mercado de invierno: la compra del “Pirata” al Tate de la ficha del arquero uruguayo Thiago Cardozo.
“Mi opinión es que se debe comprar a Thiago Cardozo. Después no conozco los números ni los arreglos. Pero yo cumplí con el informe, seguramente habrá que pelear los números porque se trata de una cifra muy elevada, pero creo que se va a llegar a un arreglo”, aseguró el hombre que está a cargo del entrenamiento de arqueros en Belgrano de Córdoba.
Terminada la temporada, Misetich explicó que elevó a la secretaría técnica y a la Comisión Directiva que preside Luis Fabián Artime un detalle técnico con estadísticas, videos e informes específicos acerca del rendimiento del golero charrúa.
“Cuando se trae un arquero lo evaluamos, miramos informes, hacemos scouting y nos preguntamos muchas cosas antes de incorporar un jugador. Yo elaboré un informe que lo tiene el club y ellos decidirán”, aseguró.
Si bien la decisión de comprar o no a Cardozo está en manos de los dirigentes celestes, Misetich no se ahorró elogios para el “1” charrúa que llegó al fútbol argentino para atajar en Unión y ahora fue campeón con Belgrano.
“No es fácil encontrar un arquero con presencia y que tenga el cariño de la gente”, aseguró el coordinador de los arqueros en el plantel profesional de Belgrano de Córdoba, que forma parte del cuerpo técnico del “Vikingo” Ricardo Zielinski.
La “rareza”, por llamarlo de alguna manera, en el triángulo Unión, Cardozo y Belgrano es que si bien la segunda opción de compra a favor del “Pirata” cordobés se vence ahora en junio, el contrato para que juegue en Belgrano fue firmado hasta el 31 de diciembre de 2026.
Todo parece indicar que, afinando el lápiz, llegarán las partes a un acuerdo, pero si ello no ocurriera, Belgrano lo usará al golero uruguayo seis meses más. La primera opción, fijada en 1.000.000 de dólares, expiró en el mes de diciembre de 2025.
El monto vigente de 1.2 millones de dólares es por el total de la ficha, aunque el Tate posee el 65 por ciento y el otro 35 quedó en menos del golero cuando se desvinculó de Peñarol de Montevideo.
Sin dudas, el Mundo Belgrano presiona para quedarse con Thiago Cardozo, considerado un “ídolo no cordobés” para los hinchas celestes. “Hace unos meses le hicimos una oferta a Unión que no era satisfactoria. Estamos negociando. Es un arquero más que interesante, nos dio mucho y ojalá se pueda quedar, pero también está el costo...", expresó hace algunos días el presidente de Belgrano Campeón.
En el mismo sentido, con un préstamo que vence en diciembre de 2026, el mismo Luis Fabián Artime explicó: "El Huevo Colazo está en la forma de pago, ya que Unión tiene una deuda para con nosotros".
El primer paso de la estrategia “Pirata” es cerrar con el Tate ese 65 por ciento de 1.200.000 dólares: plata en mano para el rojiblanco, incluir la la deuda que Unión tiene con Belgrano por la compra del “Huevo” Colazo (unos 300.000 dólares) y dinero en cuotas. Así, se cerraría la primera parte de la historia.
El segundo paso, una vez que Unión de el sí, es arreglar el otro 35 por ciento de 1.2 que le corresponde al arquero. En ese sentido, Belgrano imagina un contrato “muy largo” con Cardozo (entre tres y cuatro temporadas) y poder pagar ese monto de la transferencia en cuotas, como si fuera un plus mensual al salario base.
En líneas generales, hay dos realidades: 1) Belgrano lo quiere comprar; 2) Unión, que sabe que Cardozo no atajará más en Santa Fe, necesita vender y generar ingresos. Ahora, con un acuerdo macro, aparecen los pequeños detalles: impuestos, comisiones, formas de pago.
Por lo pronto, Unión encara la última semana de vacaciones, a la espera del acuerdo final de renovación con Leo Madelón y por las novedades (altas/bajas) de un mercado que será largo e incierto como consecuencia del Mundial FIFA 2026.