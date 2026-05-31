Es lo único formal que llegó por ahora al Tate

¿Por qué la oferta de Botafogo por Maizon no le cierra todavía a Unión?

Se trata de tres millones de dólares finales en tres pagos a tres años. Unión compró el 50 por ciento en 825.000 dólares y es socio en partes iguales con Juventud Las Piedras de Uruguay. Lo explicó el presidente en CD.