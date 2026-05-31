Ni Del Blanco, tampoco Vargas, menos Fascendini y tampoco Tarragona. Por ahora, la única oferta formal para que salga un jugador que tiene la Comisión Directiva de Unión es por el zaguero uruguayo Maizon Rodríguez. ¿Quién lo quiere?: por segunda vez y en dos mercados distintos, lo pretende el Botafogo de Brasil. Por ahora, oferta rechazada: no cierra el monto y mucho menos la forma de pago.
¿Por qué la oferta de Botafogo por Maizon no le cierra todavía a Unión?
Se trata de tres millones de dólares finales en tres pagos a tres años. Unión compró el 50 por ciento en 825.000 dólares y es socio en partes iguales con Juventud Las Piedras de Uruguay. Lo explicó el presidente en CD.
Álex Maizon Rodríguez González (así es su nombre completo, nacido el 22 de mayo de 2003 en Montevideo), jugó 32 partidos profesionales con la camiseta de Unión y marcó un gol. En julio del año pasado, el Tate le daba la bienvenida: “¡Bienvenido Maizon!. El defensor Maizon Rodriguez es nuevo refuerzo Tatengue. Unión adquirió el 50% de los derechos económicos y el uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2028”. Luego, en su informe oficial de mercado, el mismo club le ponía cifras oficiales: 825.000 dólares por esa mitad.
Hace poco, el mismo presidente Luis Spahn reconoció que por culpa del incumplimiento de Racing, por los pases de Balboa y Nardoni, hay un atraso importante con Juventud Las Piedras. O sea, Unión le debe a los uruguayos varios documentos por Maizon.
Por lo que trascendió, el jugador y su entorno creen que es conveniente cambiar de aire y que el fútbol brasilero es una oportunidad para aprovechar. Con contrato vigente a 2028, los derechos federativos son del Tate.
En la última reunión de CD, la semana pasada, el presidente tatengue explicó que si bien hay rumores (Del Blanco a Francia, Tarragona para Arabia, Palacios para México), lo único que llegó formalmente a López y Planes es una oferta (la segunda) del Botafogo de Brasil. La propuesta final, bajo todo concepto, es de tres millones de dólares pagaderos en tres (3) documentos con vencimientos 2026, 2027 y 2028. Por ahora, oferta rechazada por cantidad y forma de pago.
“Ustedes imaginen, primero que hay que terminar de pagarlo. Después, a Unión le quedarían 1.5, pero de ese monto, hay que descontar lo que se le debe a Juventud Las Piedras, un atraso con el jugador y compartir impuestos y comisiones. O sea, cuando se hacen los números, te estarías desprendiendo de un jugador para que te queden 400.000 dólares en la mano. Por eso la oferta no alcanza”, explican a El Litoral en medio de las negociaciones.
Deuda millonaria de Botafogo por Almada
Como si todo ello fuera poco, no llegan buenas noticias de Botafogo desde Brasil. Es que el club que ofertó por Maizon, profundizó sus problemas financieros tras conocerse la sentencia definitiva del TAS en el caso Thiago Almada, que obliga al club carioca a pagar 21 millones de dólares a Atlanta United por el pase del argentino.
La resolución dejó sin margen de maniobra al club brasileño que había apelado en todas las instancias posibles para evitar el desembolso y ahora corre riesgo de ser inhibido en el próximo mercado de pases si no cumple con el pago.
En un comunicado oficial publicado en su web, Botafogo reconoció la derrota legal y aseguró que tomará medidas para afrontar la situación. Atlanta había presentado la demanda en noviembre de 2024 tras el impago de las dos primeras cuotas pactadas, que debían haberse abonado en julio y septiembre, meses en los que Almada ya brillaba en Brasil tras haber llegado desde la MLS.
Almada jugó en Botafogo entre agosto y diciembre de 2024, período en el que obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao antes de continuar su carrera en Lyon, club también perteneciente a la red multiclub de John Textor.
Sin embargo, el empresario nunca pagó el pase al Atlanta United, lo que derivó en la demanda que ahora compromete seriamente al “Fogao”. En su comunicado, el club además informó que Textor presentó una propuesta de financiamiento a los socios de Eagle para saldar las deudas con la FIFA y asegurar presupuesto para el próximo mercado de incorporaciones.
Mientras tanto, el panorama deportivo y financiero sigue siendo incierto. Botafogo deberá cumplir con el pago exigido para evitar la inhibición y sostener su proyecto de cara a la Copa Libertadores 2026. En paralelo, Almada continuó su carrera en Europa: llegó a Lyon en enero de 2025, pero la crisis económica provocada por el propio Textor aceleró su venta a Atlético de Madrid a mediados de este año.
Varios interesados en Diego Díaz
En cuanto a todos los otros rumores, poco y nada. Apenas los pedidos de préstamo por DAD, Diego Armando Díaz (Unión lo compró en seis cuotas de 25.000 dólares a Sportivo Las Parejas: pagó una y media), desde Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Rafaela. Unión pide casi 75.000 dólares por el préstamo, algo que ninguno de esos dos clubes está dispuesto a pagar por un jugador que casi no fue utilizado por Leonardo Carol Madelón.