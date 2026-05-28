Racing de Estrasburgo parece arremeter para llevarse a la “joya” de Unión y estaría dispuesto a poner el dinero para que Mateo Del Blanco ejecute la cláusula de salida, que ronda los 2,5 millones de dólares.
Del Blanco ejecutaría la cláusula que firmó con Unión para irse a Francia
El lateral volante, que fue titular y figura en el equipo de Madelón, pagaría los 2,5 millones de dólares para su salida del club. Tiene 22 años y un enorme futuro.
Si bien la cifra, a priori, parece baja en comparación con el gran nivel alcanzado por el lateral rojiblanco, es una cláusula que está firmada y que debe ejecutarse de contado, con lo cual el dinero ingresará en una sola cuota y de inmediato para provocar un fuerte desahogo en la tesorería rojiblanca.
El futbolista cambió de representante este año y si bien comparte beneficios hasta junio con el anterior, es la actual empresa la que se está moviendo para que el volante, devenido en defensor, pueda tener la chance de emigrar.
La posibilidad del Racing de Estrasburgo se viene mencionando desde hace un tiempo y es una alternativa viable, sobre todo teniendo en cuenta que el futbolista posee una cláusula de salida que se firmó cuando se extendió su contrato hasta diciembre del año que viene.
La noche del encuentro con Independiente, en cancha de Newell’s, la actitud de Del Blanco fue la de una despedida. Se sacó la camiseta, la tiró por encima del alambrado hacia donde estaban los hinchas, levantó las manos, se tocó el pecho y todo eso sonó un adiós.
Por el lado de Unión, al menos a quienes El Litoral consultó, no estaban al tanto de esta posibilidad que, de acuerdo a las informaciones que llegan desde Estrasburgo. En Racing estuvo jugando – y brillando – Valentín Barco, pero muchos partidos los jugó en la posición de doble cinco. Esto lo llevó a ser convocado por Scaloni, quien lo puso en el partido ante Zambia en la Bombonera. Tampoco el entrenador, Leonardo Madelón, quien se tomará algunos días de vacaciones pero que está en permanente contacto con la oficina de Cristian Bragarnik, su representante, quien se encuentra en México en este momento.
Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo, que finalizó en el puesto 8 de la Ligue 1 de Francia. El futuro del ex jugador de Boca, estará en el Chelsea de Inglaterra y ese lugar – más allá de que en los últimos meses cambió de posición y ya no lo hizo como volante por izquierda – podría ser ocupado por Mateo Del Blanco, que a los 22 años y con un gran futuro por delante, podría ver coronada ahora sí la posibilidad de una salida beneficiosa en su carrera.
Las necesidades económicas de Unión obligan a pensar en la posibilidad de la salida de uno o dos jugadores. Del Blanco es el más “vendible”, pero también podrían caer ofertas para Lautaro Vargas y quizás para algún jugador más del club, teniendo en cuenta, por ejemplo, el buen torneo que hizo Profini y hasta el nivel que alcanzó Ludueña.
Después, hay dos casos que deberán analizarse. Uno es el de Julián Palacios y el otro es el de Cristian Tarragona. Este último hizo un arreglo con la dirigencia para salir del club en el caso de alguna oferta tentadora y que convenga a las partes; Palacios, cuyo paso en Unión fue en ascenso en cuanto al nivel futbolístico y también hizo un buen Apertura, tiene contrato hasta diciembre de este año, pero su representante (la “Gata” Fernández), que estuvo en Santa Fe en un par de oportunidades, podría tener alguna posibilidad para su futuro. En este caso, al igual que el de Tarragona, antes deberán arreglar con Unión, que posee los derechos federativos de ambos hasta diciembre.
En cuanto al plantel, hay descanso hasta el 15 de junio y los dos temas a resolver son los de Nicolás Palavecino y Emiliano Alvarez. Por el primero, no hay opción; por el segundo, lo acordado es una renovación por tres años. Alvarez no rindió y cuando le tocó jugar de titular (Copa Argentina ante Agropecuario en Rosario), pidió el cambio prematuramente. Palavecino no terminó de convencer y su mejor partido lo jugó ante Vélez, cuando Madelón lo puso como titular en la posición de media punta, pero sufrió una lesión que lo marginó de la parte final de la temporada.
En cuanto a la continuidad de Madelón, lo que se comenta es que los números están muy cerca y que es algo que hablaron Spahn y Bragarnik en su momento. Todo indica que el técnico va a seguir en su puesto, que renovará por un año más y que habrá que limar algunas pequeñas diferencias y esperar la llegada de Bragarnik al país para que se firme el nuevo contrato.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el primer tanteo que hubo por Del Blanco y Maizon Rodríguez fue insatisfactorio. Pero parece que ahora se vuelve a la carga por el lateral, con la chance de ejecutar la cláusula. En cuanto al central, Unión tiene una deuda con Juventud Las Piedras, el club que lo vendió. Recordemos que Unión lo adquirió el año pasado, cuando se produjo la salida de Franco Pardo a Racing y llegó Maizon Rodríguez, por alrededor de 850.000 dólares que Unión pagó por la mitad de su pase.