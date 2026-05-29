Natación internacional

Unión aportó talento campeón en el Sudamericano Promesas Olímpicas

Los nadadores Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez representaron al Club Atlético Unión y a la Argentina en el II Torneo Promesas Olímpicas disputado en Santiago de Chile. El seleccionado nacional se consagró campeón general y los santafesinos regresaron con medallas, experiencia internacional y un enorme futuro por delante.