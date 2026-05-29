#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Natación internacional

Unión aportó talento campeón en el Sudamericano Promesas Olímpicas

Los nadadores Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez representaron al Club Atlético Unión y a la Argentina en el II Torneo Promesas Olímpicas disputado en Santiago de Chile. El seleccionado nacional se consagró campeón general y los santafesinos regresaron con medallas, experiencia internacional y un enorme futuro por delante.

Felices y contentos. Unión y un futuro de grandeza.Felices y contentos. Unión y un futuro de grandeza.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La natación formativa del Club Atlético Unión volvió a demostrar que atraviesa un gran momento.

Del 22 al 24 de mayo, los jóvenes nadadores Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez participaron del “II Torneo Promesas Olímpicas”, desarrollado en Santiago de Chile, integrando la Selección Argentina Infanto-Juvenil.

Mirá tambiénEl Gobierno de Santa Fe presenta el Mundial Junior de Aguas Abiertas

10 países participantes

El certamen reunió a delegaciones de diez países sudamericanos: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Ecuador, convirtiéndose en una de las competencias más importantes de la región para las categorías formativas.

En ese escenario internacional, los representantes tatengues tuvieron una destacada actuación y fueron protagonistas del gran rendimiento colectivo del equipo argentino, que logró quedarse con el campeonato general en ambas categorías.

El logro adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el nivel competitivo del torneo y la presencia de las principales promesas de la natación sudamericana.

Mirá tambiénUnión apuesta al futuro: jóvenes talentos rumbo al Torneo Promesas Olímpicas 2026

Los cinco nadadores santafesinos no solamente defendieron los colores del país, sino que además dejaron bien representada a la provincia y a la institución rojiblanca, demostrando disciplina, esfuerzo y una enorme proyección deportiva a tan corta edad.

La convocatoria ya había significado un reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada, y en Chile terminaron ratificando sus condiciones dentro de la pileta.

Medallas, crecimiento y un futuro prometedor

Más allá de la obtención de la copa general por equipos, los deportistas de Unión consiguieron importantes resultados individuales y regresaron al país con múltiples medallas y valiosas experiencias internacionales que seguramente marcarán un antes y un después en sus carreras deportivas.

Mirá tambiénDe Santa Fe a Bahía: Anabella Primon nadará por la Selección Argentina

Cada competencia internacional representa un desafío enorme para atletas en etapa de formación. Adaptarse al nivel de exigencia, convivir con delegaciones de distintos países y competir bajo presión son situaciones que ayudan al crecimiento integral de los jóvenes deportistas.

En ese contexto, la actuación de los nadadores unionistas dejó sensaciones altamente positivas.

El trabajo desarrollado diariamente en el club, junto al acompañamiento de entrenadores y familias, continúa dando frutos y posicionando a Unión como una de las entidades con mayor proyección en la natación regional.

La presencia de cinco representantes en una selección nacional juvenil no es casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo, compromiso y formación deportiva.

Mirá tambiénUnión, Campeón Nacional de Natación en Santiago del Estero

La consagración de la Selección Argentina en el torneo dejó además una imagen alentadora para el futuro de la disciplina en el país. Con jóvenes talentos que comienzan a sumar experiencia internacional desde edades tempranas, la natación argentina continúa fortaleciendo su semillero competitivo.

Para Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez, este torneo seguramente quedará grabado como uno de los primeros grandes pasos de sus carreras.

Con medallas, aprendizajes y el orgullo de haber representado al país, los chicos de Unión regresaron de Chile dejando en claro que el futuro de la natación santafesina tiene nombres propios y muchísimo potencial.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Natación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro