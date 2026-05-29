La natación formativa del Club Atlético Unión volvió a demostrar que atraviesa un gran momento.
Unión aportó talento campeón en el Sudamericano Promesas Olímpicas
Los nadadores Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez representaron al Club Atlético Unión y a la Argentina en el II Torneo Promesas Olímpicas disputado en Santiago de Chile. El seleccionado nacional se consagró campeón general y los santafesinos regresaron con medallas, experiencia internacional y un enorme futuro por delante.
Del 22 al 24 de mayo, los jóvenes nadadores Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez participaron del “II Torneo Promesas Olímpicas”, desarrollado en Santiago de Chile, integrando la Selección Argentina Infanto-Juvenil.
10 países participantes
El certamen reunió a delegaciones de diez países sudamericanos: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Ecuador, convirtiéndose en una de las competencias más importantes de la región para las categorías formativas.
En ese escenario internacional, los representantes tatengues tuvieron una destacada actuación y fueron protagonistas del gran rendimiento colectivo del equipo argentino, que logró quedarse con el campeonato general en ambas categorías.
El logro adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el nivel competitivo del torneo y la presencia de las principales promesas de la natación sudamericana.
Los cinco nadadores santafesinos no solamente defendieron los colores del país, sino que además dejaron bien representada a la provincia y a la institución rojiblanca, demostrando disciplina, esfuerzo y una enorme proyección deportiva a tan corta edad.
La convocatoria ya había significado un reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada, y en Chile terminaron ratificando sus condiciones dentro de la pileta.
Medallas, crecimiento y un futuro prometedor
Más allá de la obtención de la copa general por equipos, los deportistas de Unión consiguieron importantes resultados individuales y regresaron al país con múltiples medallas y valiosas experiencias internacionales que seguramente marcarán un antes y un después en sus carreras deportivas.
Cada competencia internacional representa un desafío enorme para atletas en etapa de formación. Adaptarse al nivel de exigencia, convivir con delegaciones de distintos países y competir bajo presión son situaciones que ayudan al crecimiento integral de los jóvenes deportistas.
En ese contexto, la actuación de los nadadores unionistas dejó sensaciones altamente positivas.
El trabajo desarrollado diariamente en el club, junto al acompañamiento de entrenadores y familias, continúa dando frutos y posicionando a Unión como una de las entidades con mayor proyección en la natación regional.
La presencia de cinco representantes en una selección nacional juvenil no es casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo, compromiso y formación deportiva.
La consagración de la Selección Argentina en el torneo dejó además una imagen alentadora para el futuro de la disciplina en el país. Con jóvenes talentos que comienzan a sumar experiencia internacional desde edades tempranas, la natación argentina continúa fortaleciendo su semillero competitivo.
Para Stéfano Baroni, Felipe Iriarte Altamirano, Martina Pietroni, Adolfo Schweighofer y Josefina Ramírez, este torneo seguramente quedará grabado como uno de los primeros grandes pasos de sus carreras.
Con medallas, aprendizajes y el orgullo de haber representado al país, los chicos de Unión regresaron de Chile dejando en claro que el futuro de la natación santafesina tiene nombres propios y muchísimo potencial.