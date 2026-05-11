La ciudad de Santa Fe se posiciona una vez más en la vidriera del deporte internacional. Del 3 al 6 de septiembre de 2026, la capital provincial será sede del Mundial Junior de Aguas Abiertas, un certamen que no solo marca un hito por su envergadura, sino por ser la primera vez que esta competencia aterriza en suelo argentino. El escenario elegido es el emblemático Parque del Sur.
La élite juvenil de aguas abiertas desembarcará en Santa Fe en un evento histórico
La presidenta de la Federación de Aguas Abiertas, Yanina Primón, destacó el impacto deportivo, turístico y económico que tendrá la competencia internacional que reunirá a más de 300 nadadores de distintos países en el Parque del Sur.
La designación de la ciudad no es casual. Responde a una tradición arraigada y a un reconocimiento global de Santa Fe como "cuna de las aguas abiertas". El evento, impulsado por el Gobierno provincial y la Federación Santafesina de Natación (FESANA), servirá además como la antesala perfecta para los Juegos Suramericanos 2026, que iniciarán apenas días después, el 12 de septiembre.
Escenario natural estratégico
La elección del Parque del Sur sobre otros puntos, como la Laguna Setúbal, responde a cuestiones técnicas fundamentales para el alto rendimiento.
En este marco, Yanina Primón, presidenta de la Federación de Aguas Abiertas, destacó las bondades del circuito: “El Parque del Sur se caracteriza por no tener corriente ni a favor ni en contra. En la Laguna podemos tener problemas con el viento o la corriente; por eso, el parque es un lugar natural mucho más llevadero y con mejores posibilidades para los deportistas”.
La expectativa es total y ya se registra movimiento de delegaciones internacionales. “Vamos a tener alrededor de 300 deportistas de todas partes del mundo. De hecho, ya hay gente confirmando su presencia; Italia, por ejemplo, viene una semana antes del evento”, señaló Primón.
La competencia incluirá las distancias de 10 km, 7.5 km y 5 km, además de los relevos mixtos y la emocionante modalidad Knockout Sprint, un formato de eliminación progresiva para velocistas.
Legado deportivo
El desembarco de las delegaciones extranjeras promete un fuerte impulso para la economía regional. “El impacto va a ser social y económico. Vamos a llegar al límite de la capacidad hotelera de la ciudad y las zonas aledañas; seguramente estaremos hablando con Santo Tomé y hasta Paraná para poder complacer a todas las personas que van a venir”, explicó la dirigente.
Más allá de lo coyuntural, la organización busca dejar una marca en las nuevas generaciones. En el equipo nacional, ya se garantiza la participación santafesina: Sofía Garcés y Tomás Jouglard. Para Primón, la responsabilidad es máxima: “Es el evento más grande que podemos organizar como entidad. Nos deja un legado no solamente edilicio, sino para poder seguir captando niños en la natación”.
Puesta a punto del circuito
A pesar del entusiasmo, la realidad del deporte nacional presenta obstáculos financieros. Primón remarcó que, a nivel país, los eventos están siendo mayormente autofinanciados por la situación económica, lo que resalta la importancia de las políticas provinciales de apoyo al deporte.
Asimismo, la dirigente subrayó la importancia de la disciplina como herramienta de vida: “Aprender a nadar es lo mejor que le puede pasar a cualquier niño. Estamos rodeados de río y todos deberían saber hacerlo”.
En cuanto a la infraestructura, se aclaró que el estado del agua en el Parque del Sur es óptimo y bajo monitoreo constante. Sobre la presencia de vegetación acuática, Primón llevó tranquilidad: “Los 'repollitos' a nosotros nos oxigenan el agua. Lo que afectan es a la visión; venimos haciendo pruebas cada tres meses y el estado es perfecto”.
Con la etapa de voluntarios ya cerrada y la logística en marcha, Santa Fe se prepara para entrar en la "recta final" en agosto, con una prueba de circuito previa para asegurar que el mundial sea, efectivamente, una fiesta inolvidable.
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